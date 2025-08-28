Son Mühür- Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edilen cansız bedeninin çıkarılması için bölgeye sevk edilen ‘TCG Işın’ gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalarına başlayamadı.

Deniz Kuvvetleri ekiplerinin dün insansız su altı robotu (ROV) ile yaptığı taramada Yukay’ın bulunduğu yer görüntülendi. Ancak kuvvetli rüzgar ve dalgalar, çıkarma operasyonunu engelledi.

Teknesi parçalanmış halde bulundu

4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya doğru yola çıkan “Graywolf” isimli tekne, ertesi gün Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter, dalış timleri ve yüzer unsurlarla yapılan çalışmalarda tekne incelendi. Motor seri numarasının Halit Yukay’a ait olduğu belirlendi.

Kuru yük gemisinin kaptanı tutuklandı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu (61) gözaltına alındı. İlk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tokatlıoğlu, savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Geminin ön kısmında sürtme izleri bulundu. Çanakkale’deki fotoğraflarında iz bulunmazken, İzmit Limanı’na yanaştığında net şekilde görülen izler soruşturma dosyasına girdi.

Boya kalıntıları eşleşti

Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan incelemede, Halit Yukay’ın teknesinden alınan boya kalıntıları ile kuru yük gemisinin çarpma bölgesindeki izler eşleşti. Raporda renk ve katmanların benzer yapıda olduğu tespit edildi.

“Deniz yüzeyinde tekne parçaları gördük”

“Arel 7” gemisinde görev yapan personelin ifadeleri de dosyaya girdi. Usta gemici Metin Sarı, çarpışma sonrası deniz yüzeyinde yüzen tekne parçalarını video ile kaydettiğini belirtti. Bir diğer usta gemici İsa Alazoğlu ise deniz yüzeyinde can simidi gördüğünü söyledi. Ancak mürettebat, kaptanın gerekli bilgilendirmeyi yapacağını düşünerek resmi makamlara bildirimde bulunmadı.

Kazanın nedenini kesin olarak belirlemek için, teknenin seyir bilgilerini kaydeden “konsol” cihazı detaylı inceleme yapılmak üzere yurt dışına gönderildi.

“Her şey yolunda”

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Halit Yukay ile en son 4 Ağustos günü saat 17.09’da görüştüğünü açıkladı. Tatlıtuğ, ifadesinde şu bilgileri verdi:

“Telefon konuşmamız 37 saniye sürdü. Halit bana sesinin gayet rahat olduğunu söyledi. Havanın kötü olmadığını, yolunda ilerlediğini, akşam olmadan Bozcaada’da olacağını belirtti. ‘Her şey kontrol altında, merak etme’ dedi.”

Tatlıtuğ, bu görüşmeden sonra defalarca aramasına rağmen Yukay’a ulaşamadığını, durumun telefon çekmemesine bağladığını belirtti.

Soruşturma sürüyor

Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak yürütülüyor. Kriminal rapor, gemi kayıtları, mürettebat ifadeleri ve su altı görüntüleri dosyaya girmiş durumda. Havanın elverişli hale gelmesiyle birlikte, Deniz Kuvvetleri ekiplerinin cansız bedeni çıkarma operasyonuna başlaması bekleniyor.