Son Mühür- Gazeteci Bahar Feyzan’la MHP arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. MHP’yi AK Parti’yle girdiği Cumhur İttifakı nedeniyle özünden uzaklaşmakla eleştiren ve ‘’MHP artık bir tabela partisi’’ iddiasını ortaya koyan Bahar Feyzan’a gerek MHP’den gerekse Ülkü Ocakları’ndan tepki yağmıştı.

Türkgün Gazetesi’nin ‘’Bahar esintili temenniler, fitneler ve iftiralar!’’ başlıklı yazısının hedefi olan Bahar Feyzan, sözlerinden geri adım atmaya niyeti olmadığını gösterdi.

‘’MHP tabela partisi değilmiş… Doğru. Çünkü Malazgirt’ Zaferi'nde hilalini bile tabeladan indirmiş bir partiden bahsediyoruz.’’ Diyen Bahar Feyzan,

‘’Benim sorum aynı ancak cevabınızı hâlâ alamadım. ‘Bundan sonra MHP’nin bir paradigması var mı, yoksa hilallerini bile tabeladan sökmüş sönük bir tabelası mı var?’

Gerisi gürültü.’’ İfadeleriyle sözlerinin arkasında olduğunu gösterdi.

İzmir’den Bahar Feyzan’a mesaj...

Bahar Feyzan’ın açıklamalarına göndermede bulunan Ülkü Ocakları İzmir il Başkanı Burak Kılıç,

‘’Hilallerimizi tabelalarımızdan asla sökmedik. Kafanızı her kaldırdığınızda görüp rahatsız oluyorsunuz.’’ Hatırlatmasında bulundu.

Kılıç,

‘’MHP’nin paradigması her zaman vardır ve size verdiği rahatsızlıktan anlaşılmaktadır. MHP’nin ve Devlet Bahçeli’nin paradigması olmasa siz ve sizin gibiler bizi çok sever hayatta da saldırmazdınız, zira patronlarınızın işine gelirdi.

Türk Milleti için; Üç Hilalimiz ve Hilallerimiz her yerde sizi ve Tel Aviv’deki sahiplerinizi rahatsız etmeye, size meydan okumaya, size kafa tutmaya devam edecek.’’ Mesajı verdi.