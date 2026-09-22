Son Mühür- İzmir'in Bornova ilçesinde yedincisi düzenlenen Homeros’un Bornova’sında Kitap Günleri etkinlikleri başlıyor. Bu yıl Türk edebiyatının efsanevi şair ve yazarı Attila İlhan anısına gerçekleştirilecek olan organizasyon, 25 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında kapılarını açacak. Tam 10 gün sürecek olan bu fuar Büyükpark'ta gerçekleşecek.

790 bin kitap, 440 yazar Bornovalılarla buluşacak

Bornova'da gerçekleşecek olan bu etkinlikte 65 seçkin yayınevi stant açacak ve tam 790.000 kitap okuyucuların beğenisine sunulacak. Kitap Günleri'nde 440 yazar İzmirli okurlarla buluşturacak. Her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuarda imza günleri, söyleşiler, atölyeler ve paneller aralıksız devam edecek.

Eşki: “Sanatı lüks olmaktan çıkaracağız”

Göreve geldiğinden bu yana sanatı lüks olmaktan çıkarıp, kentin her noktasına ulaştırma sözü verdiğinin altını çizen Eşki, "Bornova, binlerce yıllık tarihiyle ve yetiştirdiği değerlerle her zaman düşüncenin, sanatın ve kültürün beşiği olmuştur. Göreve geldiğimiz günden bu yana sanatı lüks olmaktan çıkarıp, kentin her noktasına ulaştırma sözü verdik. Bu yıl 7. kez düzenlediğimiz Kitap Günleri’ni, İzmirimizin ve ülkemizin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan, şiirleriyle nesilleri büyüten Attila İlhan anısına gerçekleştiriyoruz.

Büyükpark 10 gün boyunca sadece kitap kokusuna değil; şarkılara, şiirlere, fikirlere ve sahne performanslarına ev sahipliği yapacak. 65 yayınevimizi, yüzlerce yazarımızı ve 790 bin kitabımızı Bornovalılarla ve tüm İzmirlilerle buluşturuyoruz. Sanat ve edebiyat, toplumları bir arada tutan en güçlü bağdır. Tüm hemşerilerimizi bu coşkuya ortak olmaya, Büyükpark'ta edebiyatın kalbinde buluşmaya davet ediyorum" dedi.

