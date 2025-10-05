Beyşehir Gölü’nde son yıllarda yaşanan kuraklık, gölün ekosistemini ve coğrafyasını değiştirmeye başladı. Yağışların azalması ve yer altı su kaynaklarının yoğun şekilde kullanılması, göldeki su seviyesini ciddi oranda düşürdü.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan ve 33 adadan biri olan Kıstıfan Adası, artık gölden bağımsız bir kara parçasına dönüştü. Yaklaşık 608 bin metrekare büyüklüğe sahip olan ada, eskiden sadece tekne veya salla ulaşılabilir durumdayken, şimdi yürüyerek veya araçla gidilebiliyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, durumu “acı bir tablo” olarak nitelendirdi.

“Bir ilki gerçekleştirdik; Kıstıfan Adası’na kara yoluyla geldik çünkü artık su çekildi. Küresel ısınma ve vahşi sulamadan dolayı Beyşehir Gölü can çekişiyor ama henüz ölmedi. Yağışlar elbette olacaktır ama biz de israfı bırakıp tasarruf yapmak zorundayız.” dedi.

“Bir ada değil artık kara parçası”

Kuraklığın yalnızca Kıstıfan Adası’nı değil, göldeki ada yapısını da değiştirdiğini belirten Büyükkafalı, yeni adacıkların oluştuğunu söyledi:

“Sular çekildikçe irili ufaklı adacıklar oluştu. Şu anda sayıları 50’ye yaklaştı. Eğer önlem almazsak, Beyşehir Gölü’nü kısa vadede kaybedebiliriz.”

Kıstıfan Adası’nda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Büyükkafalı, “Bugün adaya araçla ulaşabildik. Eğer bu durum devam ederse, Çiftlik, Çeçen ve Hacı Akif adaları da karayla birleşecek. Göl gözümüzün önünde yok oluyor.” ifadelerini kullandı.

“Tekneyle geçtiğimiz ada artık karayla birleşti”

Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz da su çekilmesinin boyutunu gözler önüne serdi:

“Eskiden tekneyle ulaştığımız adaya artık araçla gidiyoruz. Hayvanlarımızı salla taşırdık, şimdi yürüyerek çıkarabiliyoruz. Bu, iklim değişikliğinin ve su israfının açık göstergesi.”

“Beyşehir Gölü’nü kaybetmemek için harekete geçmeliyiz”

Uzmanlara göre, Beyşehir Gölü’ndeki su seviyesinin düşmesi, yalnızca bir doğal sorun değil; yanlış tarım sulaması, kontrolsüz yeraltı su kullanımı ve su politikalarındaki eksikliklerin de bir sonucu.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü, artık geri dönüşü zor bir eşiğe doğru ilerliyor.

Yetkililer, suyun dikkatli kullanılmaması halinde Beyşehir Gölü’nün önümüzdeki yıllarda ekolojik bir felaketle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.