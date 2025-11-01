Kısmetse Olur’un yeni sezonuna başvuru yapmak isteyenler için süreç çevrimiçi ortamda oldukça hızlı ve pratik şekilde işliyor. Programın son sezonları “Kısmetse Olur: Aşkın Gücü” adıyla dijital platformda yayınlanıyor ve başvurular doğrudan internet üzerinden alınıyor. Yeni dönemde yarışmaya dahil olmak isteyen adaylar, resmi başvuru formunu eksiksiz doldurmalı ve özellikle kendilerini yansıtan güncel fotoğrafları eklemeli.

Kısmetse Olur yeni sezon başvurusu

Başvuru için öncelikle programın sitesine girmeniz gerekiyor. Sitede yer alan “Kısmetse Olur Başvuru Formu” bölümünden adınız, soyadınız, yaşadığınız şehir, iletişim bilgileriniz, boy, kilo, medeni durum, sosyal medya hesapları gibi temel kişisel bilgileri girmeniz isteniyor. Ayrıca program formatına uygun olarak evliliğe bakış açınız ve ilişki motivasyonunuz gibi açık uçlu sorular da başvuru formunda yer alıyor.

Başvurular programa yeni yarışmacı arandığı dönemlerde sürekli açık tutuluyor. Seçim sürecinde başvurular internet üzerinden toplanıyor ve adaylar arasından uygun profiller yapım ekibi tarafından mülakata çağrılarak belirleniyor. Formu doldururken verilen bilgilerin güncel ve doğru olmasına özellikle dikkat etmek gerekiyor, çünkü eksik ya da yanlış bilgiler başvurunuzun değerlendirme dışı kalmasına neden oluyor.

Başvuru sürecinde istenen fotoğraf ve iletişim bilgileri ile birlikte kendinizi öne çıkaracak kişisel bir tanıtım metni ve sosyal medya profillerinizin bağlantılarını da paylaşmanız avantaj sağlıyor. Kısmetse Olur yarışmasına başvuran adaylarda, sosyal ve dışa dönük kişiliğe sahip olma, evlilik ve ilişki konusunda gerçek bir motivasyona sahip olma gibi özellikler öne çıkıyor. Programda yer almak isteyenlerin internet erişimi olan bilgisayardan ya da akıllı telefondan formu doldurabilmesi mümkün.