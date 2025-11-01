Kripto para piyasasında son yılların en büyük dolandırıcılık vakalarından biriyle adı anılan Fatih Özer, cezaevinde yaşamını yitirdi. Özellikle binlerce kişinin mağdur olduğu Thodex olayı sonrası kamuoyunun yakından takip ettiği süreç, bugün beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. Yaklaşık iki yıldır cezaevinde bulunan Özer’le ilgili ilk açıklamalar ise adli makamlar tarafından yapıldı.

Fatih Özer'in ölümü

Thodex davasının merkezinde yer alan Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik odasında ölü bulundu. Olay yerindeki ilk incelemelerde, banyoda asılı şekilde tespit edilen Özer’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yetkililer, ölümle ilgili olarak intihar şüphesi üzerinde duruyor ve soruşturmanın sürdüğünü aktardı. Adalet Bakanı da ilk bulgulara göre intihar ihtimalinin öne çıktığını açıkladı.

Savcılığın yaptığı açıklamada, olayın meydana geldiği saatler ve Özer’in bulunduğu hücreyle ilgili detaylar paylaşıldı. Cezaevinde odaların girişinde güvenlik kameralarının bulunduğu, bu kayıtlarda şüpheli bir durum olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Soruşturmanın kapsamının genişletildiği ve ölüm sebebinin kesin olarak adli tıp incelemesinden sonra belli olacağı vurgulandı.

Fatih Özer’e yönelik açılan davada istatistik anlamında da dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor. Hakkında, örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi. Thodex mağdurlarının sayısı binlerle ifade ediliyor ve Türkiye finans tarihinde önemli bir kayıp olarak görülüyor. Özer’in 2022’de Arnavutluk’ta yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesinden bu yana davanın kamuoyu gündeminde kaldığı biliniyor.

Yetkililer, Fatih Özer’in ölümüyle ilgili tüm ihtimallerin değerlendirildiğini, süreçte şeffaf davranılacağını belirtti. Soruşturma kapsamında cezaevi yönetiminin, güvenlik tedbirlerinin ve oda koşullarının mercek altına alındığı ifade edildi. Gelişmeler yaşandıkça kamuoyuna bilgilendirme yapılacak.

Fatih Özer kimdir?

Faruk Fatih Özer, Thodex isimli kripto para borsasının kurucusu olarak tanınıyor. 1994 doğumlu Özer, Thodex platformu üzerinden binlerce kişiden topladığı parayla yurt dışına kaçtıktan sonra 2022 yılının Ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalandı. Türkiye’ye iade edilen Özer, nitelikli dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan uzun süreli hapis cezası talebiyle yargılandı. Ölümüne kadar yargı süreci devam etti.