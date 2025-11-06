Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına katılan Feyza Nur Ceylan, enerjik tavırları ve kendine güvenen duruşuyla dikkat çekiyor. Yarışmaya ilk adım attığı günden itibaren cesur söylemleriyle izleyicilerin gündemine girdi. Sosyal medyada “Psikolojinizi bozmaya geldim” sözleriyle ilgi gördü. Feyza, yarışmanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu.

Kariyerini psikolojik danışman olarak sürdüren Feyza Nur Ceylan, aktif meslek yaşamına yarışmaya katılarak farklı bir yön verdi. Ankara’da doğan ve halen burada yaşayan yarışmacı, hem eğitim hem de kariyer bağlamında dikkat çeken bir profile sahip.

Nereli ve Ne İş Yapıyor?

Feyza Nur Ceylan Ankara’da dünyaya geldi ve uzun yıllar burada yaşadı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra psikolojik danışmanlık alanında çalışmaya başladı. Katıldığı programda kariyerine kısa bir ara verdiğini belirtti. Hem mesleki hem de kişisel gelişimini önemsiyor ve programda aktif rol almak istiyor.

Yarışmadaki Hedefi ve Katılım Süreci

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 2025 programında yer alan Feyza Nur Ceylan, yarışmadaki pasif duruşa karşı aktif bir tavır sergilemek istiyor. “Şimdi sahne sırası bende” diyerek hem kendine hem de evdeki diğer yarışmacılara mesaj verdi. Yarışma boyunca hem aşka hem de kendine güven konusunda dikkat çekmek için mücadele ediyor.

Feyza Nur Ceylan kimdir?

Feyza Nur Ceylan, 23 yaşında ve aslen Ankaralı. Psikolojik danışmanlık eğitimi aldı ve bu alanda çalıştı. Şu anda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 2025 programında yarışmacı olarak yer alıyor. Genç yaşına rağmen özgüveni ve iddiasıyla dikkat çeken Feyza, yarışmaya katılarak hayatında yeni bir yol açtı.

Yarışmadaki aktif tavrı ve dikkat çeken söylemleriyle programın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Nur, hem mesleki hem de sosyal anlamda kendini geliştirmeye açık bir yarışmacı olarak biliniyor.