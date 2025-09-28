Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreci devam ediyor. Bugün Aliağa, Menemen, Foça, Gaziemir ve Narlıdere’de sandık başına gidilecek. Mevcut başkanların karşısına güçlü rakipler çıkarken, bazı ilçelerde tek adaylı uzlaşı formülü öne çıkıyor.

Aliağa’da Serçe–Eroğlu yarışı

Aliağa’da mevcut İlçe Başkanı Ali Serçe, yeniden aday oldu. Ancak mahalle delege seçimlerinden güçlü çıkan isim Barış Eroğlu da yarışa girdi. İlçede kıyasıya bir mücadele bekleniyor.

Menemen’de Özbey–Gülez rekabeti

Menemen’de mevcut başkan Hüseyin Özbey ile eski Meclis Üyesi Çağlar Gülez karşı karşıya gelecek. İki adayın da örgüt üzerinde etkili olması, seçimin çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

Foça’da başkanın rakibi yöneticisi

Foça’da mevcut İlçe Başkanı Kenan Düzgün, yeniden adaylığını açıkladı. Düzgün’ün karşısına ise partinin ilçe yöneticilerinden Atilla Çolak çıktı. Bu yarışta yönetim içi rekabet dikkat çekiyor.

Narlıdere’de Durgun’un rakibi Gürsel Özgür

Narlıdere’de mevcut İlçe Başkanı Mesut Durgun, koltuğunu korumak için yarışacak. Ancak Durgun’un karşısına çıkan Gürsel Özgür, seçimde önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Gaziemir’de uzlaşı adayı tek başına

Gaziemir’de ise farklı bir tablo var. İlçede tüm tarafların uzlaştığı isim Gaziemir Spor Kulübü Başkanı Çağrı Şırlancı oldu. Şırlancı, tek aday olarak seçime girecek.