Kıskanmak dizisinde Türkan karakterini Hande Doğandemir canlandırıyor. Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 Ankara doğumlu ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu. Oyuncu, bugüne kadar birçok dizi ve filmde yer aldı; son dönemde Türkan karakteriyle Now TV’de yayınlanan Kıskanmak dizisinin başrollerinden biri oldu. Dizide Türkan, Mehmet’in sevgilisi olarak izleyiciyle buluşuyor.

Hande Doğandemir, Taş Kağıt Makas, Hayat Bugün, Kırmızı Oda, Leyla ile Mecnun gibi projelerle tanındı. Kıskanmak'ın güncel kadrosunda en çok konuşulan ve takip edilen karakterlerinden biri olan Türkan, dizinin merkezinde yer alıyor. Oyuncunun performansı ve karaktere kattığı yorum, yeni sezonun dikkat çeken detayları arasında öne çıkıyor.

Türkan karakteri, dizinin merkezinde; ilişkiler ağında kilit bir noktada bulunuyor ve başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Yarattığı etkiyle ve senaryo içindeki konumuyla yeni sezonun dikkat çekici isimlerinden biri oldu. Hande Doğandemir’in performansı, karaktere güçlü bir duygu derinliği kazandırıyor.

Kıskanmak dizisinin konusu

Kıskanmak dizisi, Paşazade ailesinin görkemine karşı sevgisizliğin gölgesinde büyümüş Seniha’nın hayatına odaklanıyor. Seniha, çocukluk döneminden itibaren annesi tarafından sürekli hor görülüyor, abisi Halit ise ailenin gözbebeği olarak yetişiyor. Dizi, ailesinin baskılarıyla mücadele eden, okuldaki başarısına rağmen sevgisizlikle büyüyen Seniha’nın intikam ve kendini yeniden var etme hikayesini anlatıyor.

Dizinin merkezinde kıskançlık, aile içi çatışma ve yasak aşklar bulunuyor. Seniha, abisinin nişanlısı Mükerrem’e duyduğu kıskançlık ve abisi Halit’in ev içindeki hakimiyetiyle baş etmeye çalışıyor. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin olduğu yapımda, Seniha karakterinin geçmişiyle yüzleşmesi ve özgürleşme çabası öne çıkıyor.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan Kıskanmak, toplumsal sınıflar, aile ve bireysel hırsların çatışmasını yoğun bir dram ve entrika atmosferi içinde ekrana taşıyor. Hikaye, İstanbul ve Zonguldak’ta geçen olaylarla aile bireyleri arasındaki karmaşık ilişkileri, kırılma noktalarını ve karakterlerin içsel mücadelesini konu alıyor. Dizi, aile içindeki gerilimlerin, çatışmanın ve kıskançlığın insanların yaşamlarını nasıl şekillendirdiğini sorguluyor.