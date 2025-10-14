Kıskanmak dizisinde Halit karakteri, başarılı ve yakışıklı bir avukat olarak öne çıkıyor. Halit Paşazade, annesi tarafından el üstünde tutularak büyütülmüş, bencil ve doyumsuz bir kişiliğe sahip. Özellikle kadınlara olan zaafı hem kendisinin hem de çevresindekilerin hayatında sorunlara yol açıyor. Mehmet Günsür bu karaktere hayat veriyor.

Kıskanmak dizisinde Halit kimdir?

Halit’le kız kardeşi Seniha arasındaki ilişkinin bozuk olmasının temel nedeni, aile içi dinamiklerde yatıyor. Annesi Halit’i her açıdan kayırıyor ve onun başarısını, varlığını hep ön plana çıkarıyor. Buna karşın Seniha ise ailede sürekli geri planda kalıyor, öz güven problemi yaşıyor ve dışlanmış hissediyor. Anne ilgisi ve sevgisinden mahrum kalan Seniha, abisine karşı büyük bir kıskançlık geliştiriyor. Halit’in elini kolunu sallayarak özgürce yaşaması, annesinin tüm olanaklarını kullanabilmesi, ülkedeki en başarılı avukatlardan biri olması Seniha’nın daha da kırgın ve içten içe öfkeli olmasına neden oluyor.

Dizide anlatıldığına göre, Seniha çocukluğundan beri çirkin ördek yavrusu olarak görülüyor ve ailesine hiç yakışmadığı düşünülüyor. Halit ise her anlamda ailenin gurur kaynağı oluyor. Seniha, Halit’in gölgesinde büyüyor, okulu bitiremiyor, hiç evlenemiyor ve evde adeta bir hizmetçi konumunda hayatına devam ediyor. Aralarındaki bu eşitsizlik ve annelerinin Halit’i kayırması ikili arasındaki soğukluğun ve sürtüşmenin ana sebeplerini oluşturuyor.

Kısacası; Halit, annesi tarafından kayırılan ve becerikli olduğu kadar bencil de olan bir avukat. Seniha ise hep ikinci planda kalmanın ve annesinden yeterli sevgiyi görememenin verdiği yoksunlukla abisine karşı kıskançlık, kırgınlık ve öfke hissediyor. Tüm bu nedenlerle Halit ve Seniha arasındaki ilişki gergin ve sorunlu şekilde ilerliyor.