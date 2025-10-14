Ömer Üründül uzun yıllardır spor yorumculuğu ile tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İş dünyasında da çeşitli yatırımları bulunan Üründül, kamuoyunda özellikle futbol analizleri ve televizyondaki programlarıyla biliniyor. Kariyerine inşaat ve enerji alanlarında yaptığı girişimlerle başlayan Üründül, bugüne kadar farklı sektörlerde yöneticilik yaptı.

Ömer Üründül kimdir?

1950 yılında İstanbul’da doğan Ömer Üründül, ailesi Bulgaristan göçmeni kökenine sahip. Eğitim hayatında ilk olarak Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nde okudu, daha sonra Şişli Koleji’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi’nde İşletme ve Siyasal Bilimler alanında tamamladı. İş hayatına 1977 yılında kurduğu Yapı Mal A.Ş. ile adım atan Üründül, inşaat ve malzeme sektörünün yanı sıra gıda ve enerji yatırımlarında da yer aldı. Ayrıca Burger King ve Ytong Türkiye şirketlerinde hissedar olarak faaliyet gösterdi.

Spor yorumculuğu, Ömer Üründül için her zaman bir hobi olarak öne çıktı. 1986 yılından itibaren önemli futbol organizasyonlarında yer aldı ve özellikle 1996 yılından sonra milli takım maçlarında da yorumcu olarak görev aldı. Televizyonlara sıkça konuk edilen isimlerden biri olarak futbolseverlerin gündeminde kalmayı başardı.

Ömer Üründül'ün özel hayatı da merak ediliyor. Üründül, 1990 yılında mimar Vildan Manisalıoğlu ile evlendi. Üründül’ün toplamda üç çocuğu bulunuyor; ilk evliliğinden Mert ve Aslı adında iki çocuğu, ikinci evliliğinden ise bir oğlu var. Ailesini ve özel yaşamını her zaman medyadan uzak tutmayı tercih etti.

Ömer Üründül Nereli?

Ömer Üründül, İstanbul doğumlu olmasına rağmen ailesi aslen Bulgaristan göçmeni. Eğitim yılı ve iş yaşamı boyunca İstanbul'da kaldı ve bugün de İstanbul’da yaşamını sürdürüyor.

Evli mi?

Üründül, 1990 yılında Vildan Manisalıoğlu ile hayatını birleştirdi. Üç çocuk babası olan Üründül, aile yaşantısına önem veren ve özel hayatını kamuoyuna taşımayan bir profil çiziyor.

Özetle, Ömer Üründül ailesinden aldığı iş disiplini ve hobi olarak başladığı spor yorumculuğunu profesyonel biçimde sürdüren, çeşitli sektörlerde yatırımlar yapan ve özel yaşantısını göz önünde tutmayan bir isim olarak dikkat çekiyor.