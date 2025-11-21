Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar, buzlanma ve don yeniden günlük hayatı zorlaştırmaya başladı. Soğuk havalar sadece trafikteki riskleri artırmakla kalmıyor, araç arızaları ve uzun süreli beklemeleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle uzmanlar, kış şartlarında yola çıkacak sürücüler için araçta bulunması gereken 7 temel malzemeyi açıkladı.

Sıcak kıyafet ve battaniye sürüş güvenliğinin parçası

Uzmanlara göre kışın en büyük tehlikelerinden biri, aracın arızalanması sonucu soğukta uzun süre beklemek. Bu sebeple araçta mutlaka kalın mont, yedek giysi, bere, eldiven ve battaniye bulundurulması öneriliyor. Özellikle gece yolculuklarında düşük sıcaklıkların sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor.

Akü bitmesine karşı takviye kablosu öneriliyor

Düşük hava sıcaklıkları, akülerin normalden çok daha hızlı boşalmasına yol açıyor. Kış aylarında en sık karşılaşılan arızaların başında gelen akü bitmesi durumuna karşı araçlarda mutlaka akü takviye kablosu bulundurulması tavsiye ediliyor. Bu ekipmanın, seyahatin yarıda kalmasını engelleyebileceği ifade ediliyor.

Uzun yol sürücülerine boş yakıt bidonu uyarısı

Kar yağışı, yoğun trafik veya yol kapanması gibi durumlarda yakıt tüketiminin artabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, olası yakıt azalması ihtimaline karşı araçta boş bir yakıt bidonu bulundurmanın önemine dikkat çekiyor.

Yollarda kapanma ihtimaline karşı yiyecek ve su bulundurulmalı

Soğuk havalarda uzun süre trafikte kalma riskine karşı araçta bozulmayacak yiyecekler ve içme suyu taşınmasının sürücünün enerjisini koruması açısından kritik olduğu belirtiliyor. Bu basit önlem, özellikle karlı bölgelerde saatlerce bekleme durumunda önem kazanıyor.

Kürek, kar birikiminde hayat kurtarıyor

Kısa süre içinde yoğun kar birikimi yaşanan bölgelerde araçların mahsur kalması sık görülen bir durum. Uzmanlar, bagajda küçük bir kar küreği bulundurmanın, aracın bulunduğu noktadan çıkarılmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Uyarı üçgeni çarpma riskini azaltıyor

Yasal zorunluluk olan uyarı üçgeni, kış şartlarında daha da önem kazanıyor. Arıza veya kaza durumunda en az 45 metre mesafeye yerleştirilen uyarı üçgeni, diğer sürücülerin durumu fark etmesini sağlayarak olası çarpma riskini düşürüyor. Uzmanlar, iki adet uyarı üçgeni bulundurmanın daha güvenli olduğunu aktarıyor.

Karanlık yollarda güçlü bir el feneri şart

Telefon ışığının kış şartlarında yeterli olmadığını belirten uzmanlar, araçta mutlaka güçlü bir el feneri ve yedek pil bulundurulması gerektiğini ifade ediyor. Araç arızalarında görünürlüğün sağlanması, özellikle gece saatlerinde hayati önem taşıyor.

“Bu malzemeler acil durumlarda hayat kurtarır”

Uzmanlar, açıkladıkları bu ekipman listesinin her sürücü için zorunlu bir güvenlik seti olduğunu dile getirerek şu uyarıyı yapıyor:

“Kış koşullarında sürüş planlı olsa bile sürprizler her zaman mümkündür. Yol kapanması, buzlanma veya yoğun trafik nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle sürücüler, bugünden itibaren araçlarında bu 7 temel malzemeyi mutlaka bulundurmalıdır.”