Tesla Model Y, Türkiye'de elektrikli araç pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri olarak Kasım ayında envanter indirimleriyle dikkat çekiyor. Tesla'nın resmi sitesi üzerinden duyurulan kampanya kapsamında belirli teslim tarihli araçlar indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fırsatlar, stok araçların hızlı tükenmesi nedeniyle sınırlı süre geçerli oluyor ve tüketicilerin alım kararlarını hızlandırıyor.

Tesla Model Y Kasım Envanter Araçları Teslim Tarihleri

Tesla Model Y envanter araçları Kasım ayında 15 Kasım ile 30 Kasım arası teslim tarihli modeller için indirimli olarak listeleniyor. Rear-Wheel Drive versiyonu 2 milyon 362 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, Long Range All-Wheel Drive seçeneği 2 milyon 662 bin TL seviyesinde yer alıyor. Performance varyantı ise 2 milyon 949 bin TL olarak belirleniyor. Bu indirimler, standart fiyatlara göre 200 bin TL'ye varan avantaj sağlıyor ve araçlar sıfır kilometre garanti kapsamında teslim ediliyor. Envanter stokları günlük olarak güncelleniyor, belirli renk ve donanım kombinasyonları için teslimatlar Aralık ayı başına sarkabiliyor. Kampanya kapsamında sunroof, premium iç mekan ve geliştirilmiş otonom sürüş özellikleri standart olarak geliyor. Araçlar, Tesla'nın İstanbul ve Ankara'daki teslim merkezlerinden alınabiliyor veya eve teslim seçeneğiyle sipariş verilebiliyor.

Ucuz Tesla Model Y Kasım Satış Günleri ve Fiyat Avantajları

Ucuz Tesla Model Y fırsatları Kasım ayı boyunca devam ediyor ve envanter araçlar her gün Tesla resmi sitesinde yenileniyor. Özellikle hafta içi sabah saatlerinde yeni stoklar ekleniyor, 15 Kasım'dan itibaren Long Range modellerinde ek indirim uygulanıyor. Rear-Wheel Drive seçenekleri 500 kilometre menzil sunarken, All-Wheel Drive versiyonları 600 kilometreye yakın menzil sağlıyor. Kampanya kapsamında 0 faizli kredi seçenekleri veya takas avantajları da sunuluyor, eski araç tesliminde ekstra değerleme yapılıyor. Performance modelleri 3.7 saniye 0-100 km/s hızlanma ile öne çıkıyor ve indirimli fiyatlarla sınırlı sayıda stokta bulunuyor. Satışlar online olarak gerçekleşiyor, fiziksel mağaza ziyareti gerekmeden sipariş tamamlanabiliyor. Bu indirimler, yıl sonu stok eritme stratejisinin parçası olarak uygulanıyor ve Aralık ayına sarkma ihtimali düşük kalıyor.

Tesla Model Y Envanter Kampanyası Detayları ve Teslim Süreçleri

Tesla Model Y Kasım envanter kampanyası kapsamında araçlar hazır stoktan teslim ediliyor ve sipariş sonrası 1-2 hafta içinde plakalandırma tamamlanıyor. Long Range modelleri 533 kilometre WLTP menzil ile aile kullanımına uygun hale geliyor, hızlı şarj desteği 250 kW'a kadar çıkıyor. Kampanya fiyatları vergiler dahil olarak belirtiliyor, ek masraf çıkmadan teslimat yapılıyor. Tesla'nın mobil uygulaması üzerinden araç takibi ve yazılım güncellemeleri ücretsiz sunuluyor. Envanter araçlarda renk seçenekleri siyah, beyaz, mavi ve kırmızı olarak sınırlı kalıyor, özel renkler ekstra ücret gerektirebiliyor. Bu fırsatlar, elektrikli araç teşviklerinden bağımsız olarak uygulanıyor ve stoklar tükenene kadar geçerli oluyor.