Kış aylarının sertleşmesiyle birlikte elektrik kesintileri, altyapı arızaları ve ulaşım aksaklıkları daha sık görülmeye başladı. Afet Yönetimi uzmanları, bu dönemlerde her hanenin mutlaka acil durum çantası hazırlaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre birkaç temel malzemeden oluşan bu çanta, yalnızca büyük afetlerde değil, yoğun kar yağışı ve uzun süreli kesintilerde de kritik öneme sahip.

Önemli belgelerin tek bir yerde bulunması süreci hızlandırıyor

Uzmanlar, acil durum çantasının ilk adımının hayati belgeleri güvenli şekilde muhafaza etmek olduğunu belirtiyor. Kimlik fotokopilerinin, sigorta evraklarının ve acil iletişim numaralarını içeren kısa bir listenin tek bir dosyada bulunması, kritik dakikalarda zaman kazandırıyor.

Kesintilerde görünürlüğü sağlayacak en temel araç el feneri

Elektrik kesintilerinin geceleri ciddi risk yarattığını ifade eden uzmanlar, el feneri ve yedek pillerin çantada mutlaka yer alması gerektiğini söylüyor. Telefon ışığının kısa sürede tükendiği hatırlatılırken, bağımsız bir ışık kaynağının önemine dikkat çekiliyor.

İlk yardım malzemeleri acil müdahaleyi kolaylaştırıyor

Evlerde temel bir ilk yardım çantasının her zaman erişilebilir olması gerektiği belirtiliyor. Kesikler, çarpmalar, ani rahatsızlıklar ve düzenli kullanılan ilaçlar için hazırlanan küçük bir kitin acil durum çantasına eklenmesi, olası riskleri azaltıyor.

Isı kaybını önleyen malzemeler kışın hayat kurtarıyor

Kış aylarında yaşanan gaz ve elektrik kesintilerinin vücut ısısını hızla düşürdüğü biliniyor. Bu nedenle su geçirmez kıyafetler, kalın çoraplar ve battaniyeler acil durum planının ayrılmaz parçaları olarak öneriliyor.

Temel gıda ve su stoğu zor günlerde kritik önem taşıyor

Uzmanlar, evden çıkmanın mümkün olmadığı durumlara karşı en az 1–2 günlük su ve bozulması zor atıştırmalıkların hazır bulundurulması gerektiğini ifade ediyor. Bu küçük stok, özellikle yoğun kar yağışlarında önemli bir güvenlik sağlıyor.

Bilgi akışını sağlayan en basit araç hâlâ radyo

Telefonların çekmediği, internetin erişilemediği anlarda pilli veya kurmalı radyoların resmi duyuruları takip etmek için en etkili yöntemlerden biri olmaya devam ettiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu cihazın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bebekler ve evcil hayvanlar için ayrı bir mini paket hazırlanmalı

Evde bebek veya evcil hayvan bulunan aileler için özel bir bölüm oluşturulması öneriliyor. Mama, bez, ilaç ve yedek kıyafet gibi temel ihtiyaçlar, ayrı bir küçük pakette çantaya eklenmeli.

Hazırlık yapmanın maliyeti düşük, etkisi büyük

Uzmanlar, acil durum çantasının yalnızca deprem ve sel gibi büyük afetlerde değil, ani tahliyelerden uzun süreli kesintilere kadar birçok durumda büyük önem taşıdığını hatırlatıyor. Kış koşullarının sertleştiği bu dönemde yapılan küçük hazırlıkların, kritik anlarda hayat kurtarabileceği ifade ediliyor.