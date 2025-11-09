Kış aylarında düşen sıcaklıklar ve artan yağışlar nedeniyle birçok kişi çamaşırlarını evin içinde kurutuyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın sanıldığı kadar masum olmadığını vurguluyor. Yapılan araştırmalara göre, evin içinde kurutulan her bir çamaşır ortalama iki litreye kadar su buharı salıyor. Bu da kısa sürede evin nem oranını artırarak küf, bakteri ve mantar oluşumuna zemin hazırlıyor.

Artan nem solunum yollarını etkiliyor

Uzmanlar, evdeki nem oranının yükselmesinin sadece duvarlarda değil, insan vücudunda da olumsuz etkiler yarattığını belirtiyor. Özellikle astım, KOAH ve alerjik hastalıkları bulunan kişilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Uzun süre yüksek nemli ortamlarda kalmak, öksürük, nefes darlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebiliyor.

Küf ve toz akarları için uygun ortam

Islak çamaşırdan yayılan buhar, iç mekânın bağıl nem oranını hızla artırıyor. Bu durum, küf sporlarının ve toz akarlarının çoğalması için ideal koşulları oluşturuyor. Nemli hava, pencerelerde buğu, duvarlarda ise küf tabakası oluşmasına yol açıyor. Uzmanlara göre, bu tür ortamlar özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler için ciddi risk taşıyor.

Nem oranı %60’ı geçmemeli

İç mekân hava kalitesini korumak için önerilen bağıl nem oranı %40 ile %60 arasında tutulmalı. Bu seviyenin üzerine çıkılması, mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar, evde basit bir nem ölçer yani higrometre bulundurmanın farkındalık açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Havalandırma en etkili önlem

Evin içinde çamaşır kurutulması gerekiyorsa, mutlaka yeterli havalandırma sağlanması öneriliyor. Pencerelerin aralanması, egzoz fanlarının çalıştırılması veya hava akışının artırılması, nemin etkisini azaltabiliyor. Kurutma makinesi kullanamayanlar için balkon, pencere önü veya iyi havalanan bir oda tercih edilmeli. Ayrıca nem alma cihazları da iç ortam nemini dengelemek için etkili bir çözüm sunuyor.

Sağlıklı ev ortamı için dikkat şart

Uzmanlar, “Evde çamaşır kurutmak pratik bir çözüm gibi görünse de, uzun vadede sağlığa zarar verebilir” uyarısında bulunuyor. Özellikle kış aylarında havalandırmaya özen gösterilmesi, nem dengesinin korunması ve çamaşır kurutma alışkanlığının gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.