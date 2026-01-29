Deneyimli gazetecinin ekrandan çekilmesi sosyal medyada yoğun şekilde tartışılıyor. Peki Barış Yarkadaş TGRT Haber'den neden ayrıldı? Ayrılık kararının perde arkasında neler var? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Barış Yarkadaş neden ayrıldı?

Edinilen bilgilere göre Barış Yarkadaş'ın TGRT Haber'den ayrılması bir kanal tasarrufu değil. Yarkadaş bu kararı tamamen kendi isteğiyle aldı. Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde Salı, Perşembe ve Cumartesi geceleri ekrana gelen Taksim Meydanı programında güncel siyasi gelişmeleri yorumlayan Yarkadaş, artık bu görevi sürdürmeyecek.

Sosyal medyada çok sayıda izleyici "geri dön" çağrısında bulunsa da tecrübeli gazetecinin kararından geri adım atmadığı belirtiliyor.

Barış Yarkadaş'ın YouTube kanalı açarak kariyerini sosyal medyada sürdüreceği konuşuluyor.

Barış Yarkadaş şimdi ne yapacak

TGRT Haber ile yollarını ayıran Barış Yarkadaş, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara vermek için memleketi Kars'a gitti. Baba ocağında dinlenmeyi tercih eden Yarkadaş'ın bu süreçte ekranlardan uzak kalacağı ifade ediliyor.

Gazetecilik kulislerinde Yarkadaş'ın bağımsız yayıncılığa yönelebileceği konuşuluyor. Bir YouTube kanalı açarak içerik üretebileceği iddiaları gündemde. Ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz gelmedi. Şu an için Barış Yarkadaş adına aktif yayın yapan resmi bir YouTube kanalı bulunmuyor.

Barış Yarkadaş kimdir, kariyeri nasıl şekillendi

Barış Yarkadaş, Türk medyasının tanınmış gazetecileri arasında yer alıyor. Gazetecilik kariyerinin yanı sıra siyasete de adım atan Yarkadaş, CHP'den milletvekili seçildi. Meclis çatısı altında görev yaptıktan sonra yeniden gazetecilik mesleğine döndü.

TGRT Haber'de uzun süre siyaset yorumculuğu yapan Yarkadaş, keskin analizleri ve dobra üslubuyla dikkat çekti. Taksim Meydanı programındaki performansı geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi.

Taksim Meydanı programı devam edecek mi

TGRT Haber'in lokomotif programlarından Taksim Meydanı, Barış Yarkadaş'ın ayrılığının ardından farklı konuklarla yayın hayatına devam ediyor. Programın yorumcu kadrosunda yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Barış Yarkadaş'ın medya kariyerine hangi platformda devam edeceği merakla bekleniyor. Deneyimli gazetecinin önümüzdeki günlerde yeni projesiyle ilgili açıklama yapması beklentiler arasında.