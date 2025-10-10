Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi, grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında artışa neden oluyor. Uzmanlar, kalabalık ortamlarda virüslerin hızla yayıldığını belirterek, bağışıklığın güçlendirilmesinde vitamin takviyelerinin önemine dikkat çekiyor.

Grip ve nezle arasındaki farklar

Acıbadem Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, nezle ve grip arasındaki farklara değindi. Yetim, “Nezle genellikle burun akıntısı ve hafif yorgunlukla seyreden, hafif bir enfeksiyondur.

Grip ise ateş, üşüme, halsizlik, kas ve baş ağrısı gibi belirtilerle daha ağır bir tablo oluşturur. Serin havalarda insanlar kapalı ve kalabalık alanlarda daha fazla vakit geçirdiğinden virüslerin yayılması kolaylaşır. Eylül ve Ekim aylarından itibaren grip mevsimi başlar ve kış boyunca sürer” ifadelerini kullandı.

Kişisel hijyen hayati öneme sahip

Üst solunum yolu hastalıklarından korunmak için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirten Dr. Yetim, “Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak ve hastalık belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmak önemlidir.

Öksürük veya hapşırık sırasında yayılan damlacıklar, havada asılı kalabilir veya yüzeylere düşebilir. Bu damlacıkları solumak veya temas etmek virüs bulaşmasına yol açar. Eller düzenli olarak sabun ve su ile en az 15-20 saniye yıkanmalıdır. Bu, virüslerin yaklaşık yüzde 99’unu yok eder” dedi.

Beslenme ve vitamin takviyesi önemli

Hastalık sürecinde beslenmenin ve dinlenmenin önemine dikkat çeken Yetim, şunları söyledi: “Vücudun soğuktan korunması, yeterli dinlenme ve dengeli beslenme hastalıkla mücadelede kritik rol oynar.

Bol sıvı alınmalı, bitki çayları ve çorbalar tüketilmelidir. Et suyu, tavuk suyu, kelle paça ve işkembe çorbaları, limon ve sarımsak eklenerek bağışıklık desteği sağlar. C vitamini yönünden zengin narenciye ve yeşil sebzeler, ayrıca E ve B vitamini takviyeleri hastalığın daha kısa sürede atlatılmasına yardımcı olur.”

Kış aylarında çorba tercihleri artıyor

30 yıllık çorbacı ustası Mehmet Çalışkan da kış aylarında çorba tüketiminin arttığını vurguladı. Çalışkan, “Ayak paça, kelle paça ve işkembe çorbaları yüksek kolajen içerdiği için bağışıklık sistemini destekler. Limon ve sarımsak eklenerek tüketilmesini öneriyoruz” dedi.

