Son Mühür/ Merve Turan- Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında dikkat çekici bir etkinliğe imza attı.

Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) Ege iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, EÜ 1 Nolu Yemekhane önünde hibrit bir farkındalık çalışması olarak gerçekleştirildi.

Etkinlikte Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Serra Kamer ile hekim adayları, öğrencilere meme kanserinde erken tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, kendi kendine meme muayenesi ve düzenli doktor kontrollerinin önemini vurgulayan mesajlar paylaştı.

Prof. Dr. Kamer: “Meme kanserinden korkmamak, geç kalmamak gerekiyor”

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Emine Serra Kamer, meme kanserinin hem dünya genelinde hem de Türkiye’de kadınlar arasında en sık görülen tümörlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Kamer, farkındalığın ve erken tanının hayati önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Meme kanseri, kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türlerinden biridir. Her ay yalnızca beş dakikanızı ayırarak memelerdeki şişlik, renk değişikliği, meme başında içe dönme veya kanlı akıntı gibi belirtileri fark edebilirsiniz.

Düzenli mamografi ve ultrasonografi kontrolleriyle, belirtiler ortaya çıkmadan da kanseri tespit etmek mümkün. Meme kanserinden korkmamak ve geç kalmamak gerekiyor.

Erken teşhis hayat kurtarır. Tarama programlarına katılım, riski önemli ölçüde azaltır. Unutmayın, ayıracağınız beş dakika hayatınızı kurtarabilir.”

Pembe kurdelelerle farkındalık yaratıldı

Etkinlik alanında kurulan stantta katılımcılara meme kanseriyle ilgili bilgilendirici kitaplar, broşürler ve pembe kurdeleler dağıtıldı.

Görsel materyallerle desteklenen bilgilendirme çalışmalarında, farkındalık sembolü haline gelen pembe balonlar dikkat çekti.

Stant, öğrencilerden akademisyenlere kadar geniş bir katılımın ilgisini topladı. Etkinlik boyunca kampüs içinde ve çevresinde meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

“Erken teşhis için farkındalık şart”

EÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, etkinlikte yaptıkları açıklamalarda, kadınların her ay kendi kendine muayene yapmalarının erken teşhiste büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğrenciler, “Meme kanseri kader değildir, erken tanı hayat kurtarır” mesajını öne çıkardı.

Ege Üniversitesi’nden toplumsal bilince katkı

Ege Üniversitesi, sağlık alanındaki bilimsel çalışmaları kadar toplumsal farkındalık faaliyetleriyle de öne çıkıyor. Üniversite yönetimi, özellikle gençler aracılığıyla toplumda erken tanı kültürünün yaygınlaşmasını hedefliyor.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen bu etkinlik, Ege Üniversitesi’nin “sağlıkta bilinçli toplum” vizyonuna bir kez daha katkı sağladı.