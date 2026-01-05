İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı bulan narkotik soruşturmasında yeni isimler dosyaya girdi. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği son operasyonda, aralarında Binnur Buse Alper'in de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun kapsamının genişletildiği ve dosyadaki suçlamaların ciddiyeti dikkat çekiyor.

Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri baskınlarda şüphelileri yakalayarak emniyete götürdü. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar arasında sadece uyuşturucu madde kullanımı değil, aynı zamanda yer temini ve fuhuşa aracılık etme suçlamaları da bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonun detayları da netleşmeye başladı.

Binnur Buse Alper Kimdir?

İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında gözaltı listesinde yer alan Binnur Buse Alper, soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak öne çıktı. Medya ve kamuoyunda daha önce tanınmış bir figür olmamasına rağmen, ünlü isimlere yönelik yürütülen bu geniş çaplı soruşturmada adının geçmesiyle gündeme geldi. Alper'in kimliği ve mesleği hakkında detaylı biyografik bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, soruşturma dosyasındaki konumu emniyet birimlerince inceleniyor.

Suçlamaların Ayrıntıları ve Gözaltı Gerekçesi

Savcılığın yürüttüğü çok yönlü soruşturmada Binnur Buse Alper ve diğer şüphelilere yöneltilen suçlamalar oldukça ağır. Dosya kapsamında "uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulması", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" ve "fuhuş için aracılık etmek veya teşvik etmek" gibi maddeler yer alıyor. Emniyet birimleri, şüphelilerin bu suçları örgütlü bir şekilde işleyip işlemediklerini ve aralarındaki bağlantıları mercek altına aldı.

Operasyonun Bilançosu: 23 Gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı uygulandı. Binnur Buse Alper'in de aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk edildi. Soruşturmanın, alınan ifadeler ve ele geçirilen dijital materyaller doğrultusunda daha da derinleşebileceği belirtiliyor.