Altınordu, TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta kötü gidişe son vermek için yarın Ankaragücü deplasmanına çıkıyor. Geçen hafta evinde Elazığspor’a 2-1 mağlup olan İzmir ekibi, 5 maç sonunda topladığı 2 puanın ardından başkentten zaferle dönerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Karşılaşma Eryaman Stadı’nda oynanacak

Altınordu ile Ankaragücü arasındaki mücadele 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Eryaman Stadı’nda başlayacak.

Müsabakayı hakem Mertcan Erölmez yönetecek. Kırmızı-lacivertliler, bu kritik deplasmandan galibiyetle dönerek hem kötü gidişata son vermek hem de moral bulmak istiyor.

İzmir ekibinde eksikler dikkat çekiyor

Altınordu’da kırmızı kart cezalısı Burak ile sakatlığı devam eden Sercan kadroda yer alamayacak. Öte yandan cezasını tamamlayan Mustafa’nın ise yeniden sahaya çıkabileceği açıklandı. Teknik ekip, oyuncularına motivasyon yükleyerek zorlu maça hazırlanıyor.

Son beş karşılaşmada Altınordu üstün

İki takım arasında oynanan son beş maçın dördünü Altınordu kazanırken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu istatistik, İzmir temsilcisinin Ankara deplasmanına avantajlı bir moralle gitmesini sağlıyor.

Deplasmandaki unutulmaz galibiyet moral kaynağı

Altınordu, Ankaragücü ile en son 20 Nisan 2022’de deplasmanda karşılaşmış ve rakibini 3-2 yenmeyi başarmıştı.

O sezon Ankaragücü Süper Lig’e yükselirken, Altınordu ise son haftalarda topladığı puanlarla 1 puan farkla ligde kalmayı başarmıştı.