İzmir’in Buca ilçesinde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi, Türkiye’nin bu alandaki ilk kurumu olarak öne çıkıyor. 9 Eylül 2020’de İzmir’in kurtuluş gününde açılan müze, tarihi Eylül Köşk’ünde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bayrakların Yolculuğu Eserlerle Anlatılıyor

Müze koleksiyonları, Türk devletlerinin bayraklarından farklı medeniyetlerin simgelerine kadar geniş bir yelpazeye uzanıyor. El emeğiyle dikilen bayraklardan, yasaklı dönemlerde gizlice korunan örneklere kadar birçok nadide eser, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunuyor. Sergilenen şehit kanıyla işlenmiş bayraklar ve belgeler, milli hafızanın simgesi olarak öne çıkıyor.

Sadece Sergi Değil, Milli Bir Hafıza Mekânı

Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, yalnızca bir sergi alanı olmanın ötesinde, tarihsel bilinci pekiştiren bir kültür merkezi olarak da değerlendiriliyor. Bayrakların sembolik anlamını anlatan görseller ve belgeler, ziyaretçilere derin bir perspektif kazandırıyor.

Ziyaret Bilgileri ve Ulaşım

Müze, hafta içi ve Cumartesi günleri 09.00–17.30 saatleri arasında gezilebiliyor. Pazar günleri kapalı olan müze, ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Rehber eşliğinde yapılan geziler için özellikle kalabalık gruplara önceden telefonla randevu alınması öneriliyor.

Ulaşım açısından merkezi bir noktada bulunan müzeye, İzmir şehir merkezinden ESHOT’un 176, 177, 206, 304, 353, 470 ve 490 numaralı otobüs hatlarıyla ulaşmak mümkün. En yakın durak, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Durağı olarak belirtiliyor.

Milli kimliğin en güçlü sembollerinden biri olan Türk bayraklarının tarihine ışık tutan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, İzmir’de hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Tarihi Eylül Köşk’ünde ücretsiz olarak gezilebilen müze, ortak hafızayı canlı tutan nadir mekânlardan biri olma özelliğini sürdürüyor.