Son Mühür- İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, kırmızı et ve tereyağı ürünleri yıl sonuna kadar sabit fiyatlarla satışa sunulacak. Uygulama, kent genelinde tüketicilerin ekonomik açıdan desteklenmesini hedefliyor.

Sabitlenen ürün fiyatları

PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, ekonomik zorluklar karşısında tüketiciyi korumayı amaçladıklarını belirterek fiyatları 31 Aralık’a kadar sabitlediklerini açıkladı. Ürünlerin kilogram fiyatları şu şekilde:

Dana kıyma: 485 TL/kg

Dana kuşbaşı: 510 TL/kg

Tereyağı: 384 TL/kg

Ürünler İstanbul genelinde satışta

Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilen ürünler, İstanbul genelinde faaliyet gösteren çok sayıda yerel market aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacak. Faruk Güzeldere, marketlerin uzun süredir farklı ürün gruplarında uyguladıkları indirim ve fiyat sabitleme politikalarıyla enflasyon karşısında tüketiciyi desteklemeye çalıştığını vurguladı.

Satışta olacak marketler

Sabit fiyatlı ürünler, İstanbul’un birçok ilçesinde faaliyet gösteren onlarca markette satışa sunulacak. Uygulama kapsamındaki marketler arasında şunlar yer alıyor:

Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross.

Tüketiciye ekonomik destek

Bu uygulama sayesinde hem kırmızı et hem de tereyağı, yıl sonuna kadar belirlenen fiyatlarla raflarda olacak. Adım, artan gıda maliyetleri karşısında tüketicilere ekonomik nefes sağlama amacı taşıyor.