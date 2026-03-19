ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine, düzenledikleri ortak basın toplantısında İran ile süren çatışmalara ilişkin son durumu paylaştı.

Hegseth, operasyonların önceki dönem savaşlarından farklı olduğunu savunarak, stratejinin net ve hedef odaklı ilerlediğini belirtti.

“Destansı Öfke farklı. Lazer gibi odaklanmış ve kararlı. Önce Amerika diyen Başkanı'mız tarafından belirlenen hedeflerimiz ilk gün neyse bugün de aynı” ifadelerini kullandı.

“İran’ın askeri kapasitesi ağır darbe aldı”

ABD’nin operasyonlarında İran’ın kritik askeri altyapısının hedef alındığını söyleyen Hegseth, özellikle füze üretim kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını vurguladı.

Bugüne kadar 7 binden fazla hedefin vurulduğunu açıklayan Hegseth, İran’ın saldırı kapasitesinde belirgin bir düşüş yaşandığını dile getirdi.

“Kuvvetlerimize yönelik balistik füze saldırıları, çatışmanın başından bu yana yüzde 90 azaldı. Aynı durum kamikaze İHA’lar için de geçerli” dedi.

İran donanmasına ağır kayıp

Açıklamalarda İran’ın deniz gücüne yönelik operasyonlara da yer verildi. Hegseth, İran donanmasına ait 120’den fazla geminin ya batırıldığını ya da kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.

Bu durumun bölgedeki deniz dengelerini de önemli ölçüde değiştirdiği ifade edildi.

“Medya savaşı çarpıtıyor” eleştirisi

ABD Savunma Bakanı, bazı medya kuruluşlarının çatışmayı “uzun ve çıkmaz bir savaş” gibi gösterdiğini savunarak bu yaklaşımı eleştirdi.

Hegseth, yürütülen operasyonların sınırlı hedeflere yönelik olduğunu ve kontrol altında ilerlediğini belirtti.

“Zaman çizelgesi yok”

Operasyonların ne zaman sona ereceğine ilişkin soruya da yanıt veren Hegseth, sürecin belirli bir takvime bağlı olmadığını ifade etti.

“Amerikan halkının güvenliği sağlandı dediğimiz noktada bu kararı Başkan verecek” diyerek nihai kararın siyasi otoriteye ait olduğunu vurguladı.

ABD’den Avrupa’ya sert sözler

Hegseth, açıklamasında Avrupa’ya da eleştiriler yöneltti. İran’ın nükleer hedeflerinin küresel bir tehdit olduğunu belirten Bakan, bazı müttefiklerin yeterince destek vermediğini savundu.

“Dünya, Orta Doğu ve Avrupa’daki nankör müttefiklerimiz, hatta kendi basınımızın bazı kesimleri yaptıkları için Trump’a teşekkür etmeli” dedi.

Körfez ülkeleri ve İsrail vurgusu

ABD ile en güçlü iş birliği yapan ülkeler arasında İsrail ve Körfez ülkelerinin öne çıktığını belirten Hegseth, bölgedeki destekten memnun olduklarını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın sürece aktif katkı sunduğunu dile getiren Hegseth, bu ortaklıkların sahadaki etkisinin önemli olduğunu söyledi.

200 milyar dolarlık ek bütçe talebi

Pentagon’un İran operasyonları için 200 milyar dolarlık ek bütçe talep ettiği iddialarına da açıklık getiren Hegseth, bu bilgiyi doğruladı.

“Mühimmat stoklarımızı yeniden doldurmak ve kapasitemizi artırmak istiyoruz” diyen Hegseth, savaşın maliyetine dikkat çekti.

Küresel dengeler yeniden şekilleniyor

ABD’nin İran’a yönelik operasyonları, sadece bölgesel değil küresel ölçekte de etkiler doğuruyor. Enerji güvenliği, askeri dengeler ve uluslararası ittifaklar açısından yeni bir dönemin kapısı aralanırken, çatışmanın seyrine ilişkin belirsizlik sürüyor.

