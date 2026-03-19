Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, İran’dan İsrail’e yönelik dikkat çeken bir uyarı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in enerji altyapısına düzenlediği saldırılara verdikleri karşılığın sınırlı olduğunu belirtti.

Arakçi, mevcut tutumlarının bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayarak, bundan sonraki süreçte daha sert bir yaklaşım sergileyebileceklerinin sinyalini verdi.

“Sadece gücümüzün küçük bir kısmını kullandık”

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Arakçi, İran’ın askeri kapasitesine dikkat çekerek verilen karşılığın sınırlı tutulduğunu ifade etti.

“Altyapımıza yönelik İsrail saldırısına verdiğimiz karşılıkta, gücümüzün yalnızca küçük bir kısmını kullandık” diyen Arakçi, bu yaklaşımın gerilimi düşürmeye yönelik uluslararası çağrılara saygı çerçevesinde benimsendiğini belirtti.

“Yeni saldırıda kısıtlama olmayacak”

İran Dışişleri Bakanı, olası yeni saldırılara karşı ise çok daha net bir dil kullandı.

“Altyapımız yeniden hedef alınırsa hiçbir kısıtlama olmayacak” ifadeleriyle sert bir uyarıda bulunan Arakçi, İran’ın bundan sonraki süreçte daha kapsamlı bir yanıt verebileceğini ortaya koydu.

Sivil altyapı vurgusu

Açıklamasında özellikle sivil altyapıya yönelik saldırılara dikkat çeken Arakçi, savaşın sona ermesi için bu zararların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

İranlı Bakan, çatışmanın çözümü için sadece askeri değil, insani boyutun da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Bölgesel kriz derinleşiyor

İran ve İsrail arasında karşılıklı açıklamalarla yükselen tansiyon, bölgedeki çatışma riskini artırıyor. Enerji altyapısının hedef alınması, krizin sadece askeri değil ekonomik ve stratejik boyutunun da büyüdüğünü gösteriyor.

Uzmanlara göre tarafların sertleşen söylemleri, çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceğine işaret ediyor.