Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000’in üzerine çıktı.

Yetkililer, yaralı sayısının da hızla arttığını ve 2 bin 500’ü geçtiğini duyurdu.

Çocuklar ve kadınlar da hedef oldu

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında sivillerin büyük bir bölüm oluşturduğu dikkat çekti. Açıklamada, yaşamını yitirenler arasında en az 118 çocuğun ve 79 kadının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu durum, saldırıların insani boyutuna ilişkin endişeleri daha da artırdı.

Sağlık sistemi zorlanıyor

Artan yaralı sayısı nedeniyle Lübnan’daki hastanelerin kapasitesinin zorlandığı belirtiliyor. Sağlık ekipleri, sınırlı imkanlarla müdahalelerini sürdürürken, uluslararası yardım çağrıları da gündeme gelmeye başladı.

Uzmanlar, çatışmaların bu şekilde devam etmesi halinde sağlık sisteminin daha büyük bir krizle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Bölgesel gerilim derinleşiyor

İsrail’in saldırıları, sadece Lübnan’ı değil, tüm bölgeyi etkileyen bir güvenlik krizine dönüşmüş durumda. Artan can kayıpları ve sivillerin hedef olması, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açarken, çatışmaların daha geniş bir alana yayılma ihtimali de endişe yaratıyor.

Uluslararası çağrılar artıyor

Yaşanan gelişmelerin ardından birçok ülke ve uluslararası kuruluş, taraflara itidal çağrısı yaparken, sivillerin korunması gerektiğini vurguluyor.

Ancak sahadaki tablo, kısa vadede bir ateşkes ihtimalinin zayıf olduğunu gösteriyor.