Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün artan bir şekilde tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Karşılıklı saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Ayetullah Ali Hamaney ve Ali Laricani gibi üst düzey isimler de hayatını kaybetmişti. Saldırılar artan bir şekilde sürmeye devam ederken, taraflardan peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

"Nereyi istersek orayı vuruyoruz!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan ve İran'a yönelik saldırılar hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Hiçbir yere asker göndermeyeceğim. Gönderecek olsaydım, bunu size kesinlikle söylemezdim. Donanmaları yok oldu. Hava Kuvvetleri yok oldu. Hava savunma sistemleri yok oldu. Nereyi istersek orayı vuruyoruz. Kimse bize ateş bile etmiyor." dedi.

Hark Adası gündemdeydi!

Hark Adası hakkında da konuşan Trump, "O adayı istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi." ifadelerini kullandı.