Orta Doğu’da tansiyon yükselirken İran, İsrail’e yönelik saldırılarını sürdürdü. Son olarak Hayfa kentinde bulunan ve ülkenin en büyük petrol işleme tesislerinden biri olan Hayfa Petrol Rafinerisi balistik füze saldırısının hedefi oldu.

Saldırı sonrası rafineri çevresinden dumanların yükseldiği görüldü. Bölgedeki gelişmeler, enerji altyapısının doğrudan hedef alınması nedeniyle uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

İsrail ordusu: “Saldırı engellendi”

İsrail ordusu, saldırının ardından yaptığı açıklamada füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, imha edilen füzenin parçalarının rafineri sahasına düştüğü ve bu nedenle tesiste hasar oluştuğu ifade edildi. Ancak saldırının doğrudan hedefi vurmadığı vurgulandı.

Enerji Bakanı’ndan “hasar sınırlı” açıklaması

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, altyapı tesislerinde ciddi bir zarar oluşmadığını belirtti.

Yetkililer, rafinerinin faaliyetlerini sürdürebileceğini ve enerji arzında aksama beklenmediğini açıkladı.

Bölgesel gerilim enerji hatlarını etkiliyor

Hayfa’daki rafineri, İsrail’in enerji üretiminde kritik rol oynayan tesislerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle saldırı, sadece askeri değil ekonomik ve stratejik açıdan da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, enerji altyapısının hedef alınmasının bölgedeki çatışmaları daha geniş bir boyuta taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.

Füze ve İHA saldırıları sürüyor

İran’ın son dönemde balistik füze ve kamikaze İHA’larla gerçekleştirdiği saldırıların artış göstermesi, bölgede yeni bir çatışma dalgasının işareti olarak yorumlanıyor.

Karşılıklı hamlelerle tırmanan gerilim, Orta Doğu’da güvenlik risklerini her geçen gün daha da artırıyor.