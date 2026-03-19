ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla başka ir boyut kazanmıştı. Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, üst düzey isimlerin de hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Karşılıklı saldırılar gerçekleşmeye devam ederken, bir saldırı hamlesi de İran'dan geldi.

ABD'nin F-35'i vuruldu!

CNN tarafından aktarılan son dakika bilgilerine göre, İran tarafından ABD'ye ait olan bir F-35 savaş uçağının vurulduğu öğrenildi. Saldırının hedefi olan F-35'in ise Orta Doğu'da bulunan bir ABD üssüne acil iniş yaptığı ifade edildi. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada ise, uçağın İran üzerinde muharebe görevini yürütürken acil inişe zorlandığı belirtildi.