İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı ülkelerde yakalanan toplam 40 firarinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Operasyonlar, Interpol ve ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen eş zamanlı iş birlikleri sonucu gerçekleştirildi.

9 ülkede yakalandılar, Türkiye’ye teslim edildiler

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yakalanan şüpheliler Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan olmak üzere 9 farklı ülkede tespit edildi. En fazla yakalamanın Gürcistan’da gerçekleştirildiği bildirildi.

Kırmızı bültenle aranan ağır suç failleri listede

Kırmızı bülten kapsamında aranan şüphelilerin, başta kasten öldürme, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, çocuğun cinsel istismarı, yağma, resmi belgede sahtecilik ve bilişim yoluyla dolandırıcılık olmak üzere çok sayıda ağır suçtan arandıkları belirtildi.

Bu kapsamda;

Kasten öldürme ve kasten yaralama,

Yasaklı madde ticareti,

Fuhuşa teşvik,

Suç örgütü kurma ve yönetme,

Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme gibi suçlardan aranan isimlerin yakalanarak Türkiye’ye getirildiği bildirildi.

ABD ve Avrupa ülkelerinde de yakalamalar yapıldı

Operasyon yalnızca komşu ülkelerle sınırlı kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan aranan bir şüpheli yakalanırken, Almanya’da uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından aranan çok sayıda firari adalete teslim edildi. Hırvatistan, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’da da cinayet ve ağır yaralama suçlarından aranan isimlerin yakalandığı kaydedildi.

Ulusal düzeyde arananlar da iade edildi

Ulusal seviyede aranan şüpheliler arasında ise;

Terör örgütü propagandası,

Dolandırıcılık,

Hırsızlık,

Rüşvet,

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet,

Ruhsatsız silah bulundurma,

Zimmet ve kara para aklama gibi suçlardan aranan çok sayıda kişinin yer aldığı bildirildi.

Bu kapsamda İsviçre, Bulgaristan ve Gürcistan’da yakalanan firarilerin de Türkiye’ye iadeleri sağlandı.

“Suçlular için hiçbir yer güvenli değil” mesajı

Yetkililer, yürütülen operasyonlarla birlikte uluslararası suçlulara karşı kararlılığın sürdüğünü vurgularken, firari şüpheliler için “nerede olurlarsa olsunlar yakalanacaklar” mesajı verildi. Türkiye’nin, uluslararası hukuk ve güvenlik iş birlikleri çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelesini kesintisiz sürdüreceği ifade edildi.