Son Mühür - History Channel, 31 Aralık 2025’te gerçekleştirdiği son yayının ardından Türkiye’deki yayın faaliyetlerini sonlandırdı. Kanal ekranlarında yayımlanan mesajda, kendilerini takip eden izleyicilere teşekkür edildi.

2006'da 'merhaba' demişti

Antik uygarlıklardan dünya savaşlarına, Osmanlı tarihinden modern siyasi dönüm noktalarına uzanan içerikleriyle belgesel yayıncılığında öne çıkan kanallardan biri oldu. ABD merkezli bir yayın kuruluşu olan History Channel, ilk kez 1995 yılında yayın hayatına adım attı. A+E Networks bünyesinde faaliyet gösteren kanal, kısa sürede yalnızca ABD'de değil; Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da güçlü bir marka konumuna ulaştı. Türkiye yayını da bu küresel büyüme sürecinin bir parçası olarak hayata geçirilmişti.