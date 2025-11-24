Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde geçici görevle çalışan 40 yaşındaki anestezi sağlık memuru Mehmet Özcan, hastanenin tuvaletinde hareketsiz halde bulundu. Olay, hastane personelinin uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine fark edildi.

Tuvalette ölü bulundu

Nöbet sırasında ortadan kaybolan Mehmet Özcan’ı arayan mesai arkadaşları, hastanenin tuvalet kapısının açılmaması üzerine durumu yönetime bildirdi. Kapının açılmasıyla Özcan’ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz memurun hayatını kaybettiği belirlendi.

Akhisar’dan geçici görevle gelmişti

Özcan’ın, aslen Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi kadrosunda görev yaptığı, Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne geçici görevlendirmeyle geldiği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Özcan’ın ölümü çalışma arkadaşlarını derin üzüntüye boğdu.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Olayın ardından savcılık ve polis ekipleri hastanede inceleme yaptı. Özcan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Otopsi raporunun ardından aileye teslim edileceği bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Özcan’ın ölümünde herhangi bir şüpheli durumun olup olmadığı yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.