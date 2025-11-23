Son Mühür- CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in Genel Merkez'in genelgesini bir kez daha deldiği ortaya çıktı.

İlksen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun Danışmanı Demirhan Gözaçan’ı il yönetim kuruluna almasının ardından gelen tepkilere Gözaçan'ın Özgür Özel'in 40 yıllık dostu olduğunu öne sürmesinin ardından Genel Merkez'den gelen uyarı sonrası Gözaçar il yönetiminden istifa etmek zorunda kalmıştı.



Genelgeye ikinci darbe...



İlksen Özalper'in Gözaçar'dan sonra bir kez daha Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde görevli olan bir isme il yönetiminde görev verdiği ortaya çıktı.



CHP İl Başkan Vekili Şerif Ozan İren’in, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, Manisa Toplu Konut Yatırım AŞ’de 8 Ocak tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.

CHP Manisa il yönetiminde yaşanan tablo, CHP'nin belediye başkanlıklarına gönderdiği genelgeyi gündeme getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek tarafından Temmuz ayında belediye başkanlıklarına gönderilen yazıda şu ifadeler yer almıştı:

“Belediye şirketlerinde görev yapan belediye meclis üyelerine ilişkin atamaların, belediyelerin mevcut bütçe imkânları da göz önünde bulundurularak, 1 Nisan tarihine kadar sonlandırılması tavsiye edilmiştir. Ancak son gelişmeler bu sürecin ivedilikle tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Tüm meclis üyelerimizin bu görevlerden ayrılması gerekmektedir.”