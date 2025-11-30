Son Mühür / Yiğit Uzun - Kırgızistan’da erken parlamento seçimleri için oy verme işlemi bugün yerel saatle 08.00’de başladı. Ülke genelinde seçmenler, 90 sandalyeli mecliste kendilerini temsil edecek milletvekillerini belirlemek üzere sandıklara gidiyor.

Toplam 4 milyon 287 bin 222 kayıtlı seçmen, 100’ü yurt dışında olmak üzere 2 bin 592 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işlemi saat 20.00’ye kadar sürecek. Bu seçimlerde ilk kez uzaktan oy kullanma imkânı da sağlanıyor. Büyük pazar alanları, alışveriş merkezleri, sağlık kuruluşları, maden sahaları ve ulaşılması güç noktalara kurulan 27 özel sandıkta seçmenler, önceden kayıt yaptırmadan oy verebilecek.

788 uluslararası gözlemci seçimleri takip ediyor

Seçim sürecini toplam 788 uluslararası gözlemci izliyor. Gözlemcilerin 680’i, 11 uluslararası örgüt ve parlamenter birlik adına görev yapıyor. Türkiye’den Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de gözlemciler arasında yer alıyor.

Bağımsız adaylar çoğunlukta

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, seçimde 460 aday yarışıyor. Bunların 454’ünü bağımsız adaylar, 9’unu ise “Intımak” partisinin adayları oluşturuyor. Adayların yüzde 59’u erkek, yüzde 41’i kadın.

Eski milletvekilleri, bürokratlar, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından birçok isim bu seçimde bağımsız olarak yarışıyor.

Her bölgeden üç milletvekili seçilecek

Ülke 30 seçim bölgesine ayrılmış durumda ve her bölgeden en fazla oy alan üç aday parlamentoya girecek. Böylece toplam 90 milletvekili, çoğunluk esasına dayalı sistemle belirlenmiş olacak.

Kırgız seçmenlerinin yoğun ilgisiyle başlayan seçimlerin ilk sonuçlarının gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.