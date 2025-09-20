Son Mühür/ Begüm Mol- Televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden Cansu Fırıncı, iki yıldır birlikte olduğu makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile evlendi. Ünlü oyuncunun özel hayatındaki bu gelişme, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Kırgın Çiçekler’deki rolüyle tanınmıştı

Cansu Fırıncı, yayınlandığı döneme damga vuran Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Kemal karakteriyle büyük çıkış yakalamıştı.

Dizide Mesude’nin eşi rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, daha sonra "Düş Kırgınları", "Hizmetçiler", "Akıncı" ve son olarak "Yalı Çapkını "gibi birçok projede rol aldı.

Nikah Kadıköy’de kıyıldı

Başarılı oyuncu, sevgilisi Sevgi Görgüç ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde hayatını birleştirdi. Çiftin nikah töreninde yakın dostları ve aileleri de hazır bulundu.

İki yılık ilişki mutluluğa dönüştü

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Görgüç’ün “Gelin” dizisinde makyaj sanatçısı olarak çalıştığı biliniyor.

Düğün Kınalıada’da yapılacak

Nikah sonrası mutluluklarını dostlarıyla paylaşan çiftin düğünü Kınalıada’da yapılacak. Organizasyon için hazırlıkların devam ettiği öğrenildi. Çiftin bu özel gününe dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşılarak takipçileriyle buluştu.