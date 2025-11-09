Olay, Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. Görüntülere göre M.K., tartışma sırasında öfkesine hakim olamayarak M.Ş.’ye art arda yumruklarla saldırdı.

Eski ev sahibinin aldığı darbeler sonrası yere düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler sonucu yaralanan M.Ş., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan kiracı kısa sürede yakalandı

Olayın ardından kaçan M.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kamera görüntüleri delil olarak inceleniyor

Polis ekipleri, kavga anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Görüntülerin, saldırganın kimliğini netleştirdiği ve soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği belirtildi.