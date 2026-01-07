Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası’nda kıran kırana ve heyecanlı bir atmosferde geçen seçimin galibi açık ara farkla kazanan aynı zamanda İESOB başkanlığını da yürüten mevcut başkan Yalçın Ata oldu.

Ata seçimi Eşki'ye rağmen kazandı

Esnaf odası seçim sürecinin ilk adımı olarak görülen genel kurul, seçim öncesinde yaşanan tartışmalar ve gerginliklerle dikkat çekti. Yoğun katılımın olduğu oylamada, mevcut başkan Yalçın Ata 431 oy alarak güven tazelerken, rakibi Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye yakınlığıyla bilinen Erkan Akın ise 155 oyda kaldı.

Yalçın Ata'dan Ömer Eşki'ye salvolar

Seçim galibiyetinin ardından kürsüden açıklamalarda bulunan ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi eleştiren başkan Ata, “Benim derdim esnaftır. Esnaf kardeşlerimin derdiyle dertlendik. Bornova Belediye Başkanı öğlen zabıtaları, Kemeraltı’na geliyor esnafı seçimlere çağırıyor yani beş tane ilçenin sonucu budur.

Bizim ayakkabı teşkilatımız öyle kolay kolay test edilecek teşkilat değil, deveden büyük fil vardır. İstekleri kadar uğraşsınlar hiçbir şey yapamazlar. Bizi ruhsatla tehdit ettiler. Tehditle bir yere varamazlar. Biz buradayız, bu teşkilat bizi en büyük yere getirdi.” dedi.

Yalçın Ata'nın listesi şu şekilde: