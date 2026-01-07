Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Haydar İnanç Spor Tesisi’nin açılış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kentin gündeminde yer alan atık yönetimi, su krizi ve Ankara programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Ünsal’ın katılmamasını yorumladı: Öyleyse yapacak bir şey yok

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın spor tesisi açılışına katılmaması ve Karşıyaka Belediyesi’nin Gençyaka açılışının aynı güne denk gelmesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Tugay, tarihin daha önce belirlendiğini vurguladı. Tugay, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Biz burayı daha önce bitirdik ama Haydar'ın doğum gününde açmak için Karşıyaka’nın açılışının aynı güne denk gelmesi zorunlu bir sebepten mi bilmiyorum. Öyleyse yapacak bir şey yok.”

‘Çöp master planı hazırlayabiliriz’

Kentteki çöp bertaraf sürecine ilişkin konuşan Başkan Tugay, Harmandalı Atık Depolama Tesisi’nin yeniden devreye alınmasının söz konusu olmadığını belirtti. İzmir’de halihazırda üç farklı bertaraf tesisinde atıkların işlendiğini aktaran Tugay, önümüzdeki dönem için kapsamlı bir planlama yapılabileceğini ifade etti. Tugay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Orayla ilgili bir gelişme yok. Üç farklı bertaraf tesisinde şu anda çöpler bertaraf ediliyor. Önümüzdeki dönem için bir çöp master planı hazırlayabiliriz. Amacımız geri dönüşümü artırmak. Pek çok yeni tesis için süreçler devam ediyor. ÇED süreçleri ve ruhsatlandırmalar gerçekleştiriliyor. 1–2 yıl içerisinde İzmir, çöp bertarafı açısından en gelişmiş şehirlerden biri olacak.”

“Bakanlıktan izin bekliyoruz”

Bazı ilçelerde uygulanan su kesintilerinin sürmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Tugay, bu yılın geçen yıla benzer şekilde yönetilebileceğini, ancak orta ve uzun vadede risklerin arttığını ifade etti. Alternatif kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Tugay, deniz suyu arıtma tesisi için başvuru yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok olağanüstü aksilikler yaşamazsak bu seneyi, geçen sene yaptığımız gibi gece kesintileriyle geçirebiliriz. Daha iyi olması için daha çok yağmura ihtiyaç var. Sonraki yıllar için ise durum sıkıntılı. Başka kaynaklara ihtiyacımız var. Deniz suyu arıtma tesisi için başvuru yaptık, Bakanlıktan izin bekliyoruz. DSİ yeni kuyular açmamıza izin vermiyor. Baraj yatırımlarını da yapmıyorlar. Bir milletvekili Bakanlıktan beklenen bir şey yok demiş.”

Su tasarrufu ve zirve hazırlığı

Sulama kooperatifleriyle bir araya geldiklerini dile getiren Tugay, tarımsal sulamada verimliliğin artırılmasının önemine dikkat çekti. Kent genelinde tasarrufu teşvik edecek adımların atıldığını belirten Tugay, önümüzdeki günlerde kapsamlı bir su zirvesi düzenleneceğini söyledi. Tugay, süreci şu sözlerle özetledi:

"Tarımsal olarak su kullanımının verimi için buluştuk; bu bilinçlenme çok önemli. Şehirlerde tasarruf etmek için pek çok önemli adım atıyoruz, önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili çağrılarımız olacak. Aynı şekilde sanayi ve tarım için de geçerli. Önümüzdeki günlerde bir su zirvesi var. Ayrıca yapılması gerekenlerle ve kimlerin ne yapması gerektiğiyle ilgili bir rapor hazırlayacağız.”

“Bazı binalara yağmur suyu depoları yerleştirdik”

İzmir Su Kurulu’nun çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Tugay, gri su dönüşümü ve yağmur suyu depolama projelerinin sahada uygulandığını ifade etti. Tarım ve sanayide suyun daha verimli kullanılması için yeni uygulamaların hayata geçirileceğini söyleyen Tugay, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Gri su dönüşüm ekibimiz var; onlar sürekli sahada çalışıyor. Pek çok binaya yağmur suyu depoları yerleştirildi. Tarımsal alanda su kaybının önüne geçmek için neler yapılması gerektiği üzerinde çalıştık. Damla sulama, hayvancılıkta doğru su kullanımı ile ilgili çalışmalar yapacağız. Sanayide de suyun yeniden kullanılmasını teşvik edeceğiz. Burası bizim yaşam alanımız. Elimizdeki kaynağı en mantıklı şekilde kullanarak şehrin su ihtiyacını karşılamamız lazım. Bunun için yoğun çalışıyoruz ve önümüzde düşen yağış hayati önem taşıyor".