Son Mühür- Asgari ücretin ve ortalama emekli maaşının açlık sınırının altında kaldığı bir süreçte kiralar da dar gelirlinin kabusu olmaya devam ediyor.

Merkez Bankası'nın Eylül 2025 dönemine ait Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,69 olarak açıklanmıştı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ekim ayı kira artış oranı ise yüde 38.36 olarak duyurulmuştu.

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı ekonomist Baki Atılal, yüksek kira enflasyonuna dikkat çekerek, artışın Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarına göre yapılması gerektiğine işaret etti.



Kira enflasyonu nasıl bitecek?



Ekol Tv'de Zeliha Saraç'ın konuğu olan Atılal,

"Kira enflasyonu nasıl bitecek?'' diye soran Baki Atılal,

''Kira enflasyonu, enflasyonun çok üzerinde bir seyir izliyor. Bu durum, hem kiracıları hem de ev sahiplerini zorluyor.

Merkez Bankası'nın beklenti anketi, enflasyonun geleceğiyle ilgili bir öngörü sunuyor. Bu anketin kira artışlarında esas alınması gerekiyor.

Çünkü şu anda kira artışları tamamen keyfi bir şekilde belirleniyor. Bu, hem ekonomik istikrarı bozuyor hem de enflasyonu daha da artırıyor.

Eğer kira artışlarında Merkez Bankası beklenti anketi esas alınırsa, bu keyfilik son bulur ve enflasyonla daha uyumlu bir yapı oluşturulabilir." değerlendirmesinde bulundu.