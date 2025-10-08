Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 10.814,11 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın üçüncü işlem günü olan 8 Ekim Çarşamba sabahına yüzde yüzde 0.25 değer kaybıyla 10.787 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan ise destek konumunda bulunduğuna dikkat çekiliyor.



ABD'de belirsizlik sürüyor...



ABD'de Kongre'deki bütçe görüşmelerinden beklendiği gibi uzlaşma çıkmayınca hükümetin açılma ihtimali bir kez daha rafa kaldırıldı.

750 bin insanın geçici olarak işten çıkarıldığı süreçte ABD'ye yönelik mali endişeler artsa da teknoloji şirketlerinden gelen yatırım anlaşmaları haberleri piyasadaki satış baskısını azaltıyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,38, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,20 düştü.

Çin ve Güney Kore borsalarının kapalı olduğu günde kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,9 geriledi.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?..



ABD'de hükümetin kapanmasıyla yükselişi ivmelenen altının onsu 4 bin doları aşarak yeni bir zirveye ulaştı. Altının onsu yeni rekoru olan 4 bin 37,13 dolara çıkmasının ardından şu sıralarda 4 bin 31dolardan, gram altın ise 5.400 TL'den alıcı buluyor.

Brent petroldeki yükseliş devam ediyor. Brent petrolün varili şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 65,95 dolarda işlem görüyor.

125 bin doların üstüne kadar tırmanan Bıtcoin 121.850 dolara kadar geri çekilmiş durumda.

