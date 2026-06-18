AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yarımada çıkarması gerçekleştirdi. Saygılı'nın ilk durağı Güzelbahçe olurken, yapım çalışmaları süren 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi projesini yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Saygılı, "AK Parti olarak sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Şehir hastanelerinden aile sağlığı merkezlerine kadar her alanda vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı, daha kaliteli ve daha modern şartlarda ulaşabilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu anlayışın son örneklerinden biri de Güzelbahçe’ye kazandırdığımız 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi projesidir.

Merkezimizde 9 Aile Hekimliği Birimi ile birlikte vatandaşlarımızın koruyucu sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek kapsamlı bir Sağlıklı Hayat Merkezi yer alacaktır. İnşaat çalışmaları hızla devam eden bu önemli sağlık yatırımını en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. AK Parti olarak eser ve hizmet siyasetimiz doğrultusunda, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları ilçelerimize kazandırmaya ve sağlık alanındaki güçlü adımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Güzelbahçe’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

İkinci durak Urla!

Sıradaki durağı Urla Olan Saygılı, Yenikent Mahallesi’nde yapımında sona gelinen Urla Gençlik Merkezi’nde incelemeler gerçekleştirdi. Saygılı, "AK Parti hükümetlerimizin gençliğe yaptığı yatırımlar kapsamında Urla’mıza önemli bir eser daha kazandırıyoruz. Yaklaşık 30 milyon lira yatırım bedeline sahip olan projenin dış çevre düzenlemeleri tamamlanmış olup, içeride yapılacak son rötuş ve küçük tadilatların ardından gençlik merkezimiz hizmete açılmaya hazır hale gelecektir. Gençlerimizin eğitimden sanata, kültürden spora ve teknolojiye kadar birçok alanda kendilerini geliştirebilecekleri bu merkez, Urla’nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacaktır.

AK Parti olarak gençlerimizi geleceğe hazırlayacak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İzmir’imize ve Urla’mıza değer katacak eserleri birer birer hizmete sunuyor; gençlerimiz için daha güçlü bir gelecek inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı. Urla ziyaretinin ardından ise Çeşme'ye giden Saygılı, Çeşme Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Yarımada Genişletilmiş İlçe Başkanları ve Yönetimleri Toplantısı gerçekleştirildi!

Çeşme İlçe Başkanlığı'nın ev sahibi olduğu; Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar ve Karaburun İlçelerinin katılımıyla Yarımada Genişletilmiş İlçe Başkanları ve Yönetimleri Toplantısı gerçekleştirildi. Burada da açıklamalarda bulunan Saygılı, "Bizler, Türkiye'nin en büyük siyasi hareketinin, Avrupa'nın en büyük siyasi partisinin mensuplarıyız. Bizler, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'nin kaderine yön vermiş AK Parti'nin mensuplarıyız. Bugün burada sizlere baktığımda yalnızca ilçe başkanlarını, yönetim kurulu üyelerini, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli temsilcilerini görmüyorum. Ben burada AK Parti'nin İzmir'deki vicdanını, hafızasını ve gücünü görüyorum. Bu teşkilatlar seçimden seçime ortaya çıkan yapılar değildir. Bu teşkilatlar, milletimizin sevinciyle sevinen, derdiyle dertlenen, zor gününde yanında duran büyük bir gönül hareketidir. Bugün AK Parti hâlâ milletimizin gönlünde güçlü bir yere sahipse, bunun arkasında yıllardır hiçbir karşılık beklemeden emek veren teşkilat mensuplarımızın alın teri, samimiyeti ve fedakârlığı vardır. Her biriniz bu davanın taşıyıcısı, bu büyük yürüyüşün sessiz kahramanlarısınız. Bunun için sizlere teşekkür ediyor, her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şehirlerin sorunlarına çözüm üretme işidir. Ancak bugün muhalefet partisine baktığımızda ne yazık ki farklı bir tablo görüyoruz. Çok değil daha dün yapılan açıklamalarda yine görevler, yetkiler ve koltuklar konuşuluyordu. Kimin görevden alındığı, kimin yetkili olduğu tartışılıyordu. Bugün karşımızda ilginç bir tablo vardır. İzmir'in sorunları her geçen gün büyürken, İzmir'i yıllardır yöneten siyasi anlayışın gündeminde ne trafik vardır ne körfez vardır ne altyapı vardır ne de vatandaşın beklentileri vardır. Gündemlerinde kendi iç mücadeleleri, kendi koltuk kavgaları ve kendi siyasi hesaplaşmaları vardır. Daha birkaç saat önce yapılan açıklamalar bile bunun en açık göstergesidir. Bir siyasi hareket düşünün ki enerjisini şehrine değil kendi içine harcasın. Bir siyasi hareket düşünün ki geleceği konuşmak yerine meşruiyet tartışsın. Bir siyasi hareket düşünün ki hizmet üretmek yerine yetki kavgası versin. Bir siyasi hareket düşünün ki İzmir'in sorunları ortadayken bütün mesaisini kendi iç iktidar mücadelesine ayırsın. Bir siyasi hareket düşünün ki vatandaş çözüm beklerken koltuk hesaplarından başını kaldıramasın. İzmir'in kaybettiği yılların özeti aslında tam da budur. Oysa bizim siyaset anlayışımızda kavga değil hizmet, hesaplaşma değil eser, polemik değil millet vardır. Bizim yönümüz daima vatandaşımıza, daima şehrimize, daima Türkiye'nin geleceğine dönüktür. Oysa İzmir'in gündemi bu değil. İzmir'in gündemi trafiktir. İzmir'in gündemi altyapıdır. İzmir'in gündemi körfezdir. İzmir'in gündemi gençlerin geleceği, esnafın beklentisi, vatandaşın yaşam kalitesidir. Birileri kendi iç hesaplaşmalarıyla meşgulken, biz İzmir'in ve Türkiye'nin geleceğine odaklanıyoruz. Birileri koltuk hesabı yaparken, biz hizmet hesabı ve vizyon yapıyoruz. İşte AK Parti ve diğerleri arasındaki fark budur. AK Parti'nin gündemi millettir. AK Parti'nin gündemi hizmettir. AK Parti'nin gündemi eserdir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında yükselen yatırımların, dev projelerin ve eserlerin arkasında bu anlayış vardır. Çünkü biz laf değil iş üreten, mazeret değil çözüm üreten bir hareketiz. İzmir çok daha iyisini hak ediyor. İzmir, potansiyelinin gerisinde kalmamalı, kalamaz. İzmir, tartışmaları değil hizmeti, mazeretleri değil çözümleri, günü kurtaran anlayışları değil güçlü bir vizyonu hak ediyor. Bu şehrin hak ettiği geleceği inşa edecek olan da yine AK Parti kadrolarıdır. Çünkü bizim en büyük gücümüz teşkilatlarımızdır. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bizim en büyük gücümüz milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır.’’ dedi.

