Son Mühür- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Mahalle Buluşmaları kapsamında 14 Mayıs Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahelle muhtari , belediye ekipleri ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan eritoğlu Sengel, mahallenin ihtiyaçlarını ve önceliklerini doğrudan vatandaştan dinledi.

Mahallenin sorunları yerinde tespit edildi

14 Mayıs Mahallesi’nin tüm sokaklarını mahalle muhtarı ile gezerek sorun tespitinde bulunduklarını aktaran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “14 Mayıs Mahallesi Muhtarımız Mehmet Öner ile birlikte 14 Mayıs Mahallesi’nin sokaklarını tek tek gezerek hem sorunları tespit ediyor hem de bundan sonraki dönemde yapacaklarımızın planlaması anlamında istişarede bulunuyoruz. Muhtarım da bütün problemlerin hepsini tek tek gösteriyor. Gücümüzün yeteceği kadar, yetemediğimiz yerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alacağımız desteğe dahil olarak iyi işler yapmaya kararlıyız” dedi.

100. Yıl Parkı’na yeni düzenleme geliyor

14 Mayıs Mahallesi’nde 2023 yılında vatandaşların kullanımına açılan 100. Yıl Parkı’nı da ziyaret ederek burada ağaçlandırma çalışmaları yapılacağının müjdesini veren Başkan Ceritoğlu Sengel; “100. Yıl Parkı’nın hemen alt tarafında halen daha bir park alanımız var. Onun bir altında da Efes Selçuk Belediyesi tarafından Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmiş bir arsamız var. Şu anda halihazırda Sağlık Ocağı işliyor. Burası ile Sağlık Ocağı’nın arasına da yeni bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Tam da bu lokasyonda bir ağaçlandırma ve Sağlık Ocağı’na varacak bir yol yapalım. Çünkü bu park yeterince rağbet gören bir park olduğu için bol ağaçlandırmalı bir alan yapmayı düşünüyoruz. Tek ihtiyacımız olan; “bir şeyi yapmak gerçekten çok zor ama korumak halka düşüyor.” Halktan tek ricamız var. Var olan yerleri korumak” diye ekledi.