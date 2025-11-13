Son Mühür - 2019 yılında Kim Kardashian ve Jens Grede tarafından kurulan Skims, kısa sürede şekillendirici iç giyim pazarında öne çıkan bir marka haline geldi. Kardashian’ın “SKKN by Kim” kozmetik markasıyla yarattığı etki ve geniş sosyal medya takipçi kitlesi, markanın hızlı büyümesinde önemli rol oynadı. Ünlü isimlerin markalarına olan yatırım ilgisi de devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Hailey Bieber’ın kozmetik markası Rhode, Elf Beauty tarafından yaklaşık 1 milyar dolara satın alınırken, Rihanna’nın Fenty Beauty ve Khloé Kardashian’ın Good American markaları da benzer yatırımlar aldı.

5 milyar dolara çıktı

Skims, son yatırım turunda 225 milyon dolar fon topladığını duyurdu ve şirketin değerlemesi 5 milyar dolara yükseldi. Goldman Sachs’ın öncülük ettiği bu turda BDT ve MSD Partners’a bağlı fonlar da yer aldı. Şirket, elde edilen sermayeyi iç giyim ve aktif giyim koleksiyonlarını genişletmek, perakende ağını büyütmek ve uluslararası pazarlara açılmak için kullanmayı planlıyor. PitchBook Kıdemli E-Ticaret Analisti Eric Bellomo, “Bu yatırım, Thrive Capital ve Greenoaks gibi güçlü yatırımcıların arasına yeni isimler ekliyor ve Skims’i gelecekte potansiyel bir halka arz adayı haline getiriyor” ifadelerini kullandı. Şirket, 2025 yılına kadar yıllık net satışlarının 1 milyar doları aşmasını öngörüyor.

Spor giyim koleksiyonu da geliştirdi

Bu yılın başlarında kozmetik devi Coty, Kardashian’ın güzellik markasındaki yüzde 20 hissesini Skims’e satarak iki markayı tek çatı altında topladı. Ayrıca Skims, Nike ile iş birliği yaparak kadınlara yönelik spor giyim koleksiyonu geliştirdi. PitchBook analisti Bellomo, “Kardashian’ın küresel tanınırlığı ve güçlü ortaklıkları sayesinde Skims, giyim, güzellik ve yaşam tarzı markalarını tek bir ekosistemde bir araya getiriyor. SKKN by Kim’in yeniden satın alınması da bu bütünleşik stratejinin bir parçası” dedi. Kapsayıcı beden anlayışıyla dikkat çeken Skims, şu anda ABD’de 18, Meksika’da ise iki franchise mağaza işletiyor ve önümüzdeki yıllarda ağırlıklı olarak fiziksel mağaza odaklı bir yapıya geçmeyi planlıyor.