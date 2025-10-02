Son Mühür- Dizide hayat verdiği Eda Yıldız karakteriyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Erçel, özellikle İtalya’da büyük bir popülerlik kazandı. Canale 5 ekranlarında yayınlanan dizi, reyting rekorları kırarken oyuncunun ismini uluslararası arenaya taşıdı.

“Şöhretin sorumluluğunu hissediyorum”

Grazia’ya konuşan Erçel, şöhrete bakışını şu sözlerle dile getirdi: “Şöhretin baskısını pek hissetmiyorum, ama sorumluluğunu hissediyorum. İnsanların hayatına dokunabilmek, onlara ilham verebilmek bana güç veriyor.”

Milano’da özel çekim

Haberde, Erçel’in Grazia çekimleri için yalnızca 24 saatliğine Milano’ya gittiği ve kamera karşısına gül yapraklarıyla süslenmiş sahneler ve şık gece elbiseleriyle geçtiği belirtildi.

“Küçük bir kızdan küresel fenomene”

Dergi, çocukken aynanın karşısında taklitler yaparak eğlenen küçük bir kız çocuğunun, bugün milyonlarca kişinin takip ettiği bir küresel fenomene dönüşmesinin altını çizdi.