Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı münasebetiyle sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Tarihimizin dönüm noktalarını hatırlatan ve milli birlik vurgusu yapan Bakan, 30 Ağustos'u "milletimizin varoluş mücadelesindeki bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Paylaşımında, Anadolu'yu vatan kılan ecdadın mirasına sahip çıkmanın ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın önemine değindi.

Tarihin akışını değiştiren iki Ağustos

Bakan Yerlikaya, Türk milletinin tarihindeki önemli aylara atıfta bulunarak, Ağustos ayının şanlı zaferleri simgelediğini belirtti. 1071'de Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığına dikkat çeken Yerlikaya, ondan 851 yıl sonra, 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı toprakların düşmanlara karşı sonsuza dek kapatılması için "Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir" diyerek verdiği mücadeleyi hatırlattı. Bu iki tarihi olayın, Türk milletinin kaderini değiştiren önemli dönüm noktaları olduğunu vurguladı.

Zafer Bayramı ve Türkiye Yüzyılı vurgusu

30 Ağustos Zaferi'ni, bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen "şerefli bir mücadelenin" adı olarak tanımlayan Bakan, bu topraklara sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu ifade etti. Bu sorumluluğun, "bir ve beraber olmakla" ve "memleket için gayretle çalışmakla" yerine getirilebileceğini belirtti. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Büyük ve Güçlü Türkiye" davasının, bu gayretin bir tezahürü olduğunu söyledi. "Nasıl ki 30 Ağustos yeniden dirilişin ilanıysa, ‘Türkiye Yüzyılı’ da bu ilanın en güzel satırlarıdır" sözleriyle, Türkiye'nin gelecekteki hedeflerine olan inancını dile getirdi.

Bakan, mesajının sonunda, "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kahraman Mehmetçikleri, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılını kutlayarak, Türk bayrağının sonsuza dek dalgalanacağı mesajını verdi.