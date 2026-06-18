Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığı görevini üstlenmiş olan Prof. Dr. Hasan Eken, dün MYK’dan çıkan görevden almalar ve disipline sevk kararları ile ilgili Son Mühür’e çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak, yaşananların sürpriz gelişmeler olmadığını savundu.

Hasan Eken: Yaşananlar sürpriz gelişmeler değil

Cumhuriyet Halk Partisi’nde başta İzmir olmak üzere yaşanan görevden alınma hadiselerinin sürpriz olarak yorumlanmaması gerektiğini aktaran ve ‘arınma sürecinin’ parçası olarak yorumlayan Prof. Dr. Hasan Eken, “Bunlar sürpriz olan gelişmeler değildir. Bu yaşananların tamamı genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından defaatle söylendi. Söylenen ise CHP’nin arınacağıdır. Bu görevden alınanlar ve disipline sevk edilenlerin ortak özelliği ‘kirli işlere bulaştıklarına dair iddialar’ bulunmalarıdır.

Dolayısıyla CHP’nin geleneklerine bakıldığı zaman hakkında yolsuzluk iddiası olanlar geçmişe bakıldığında hepsine, ‘gidin yargılanın eğer aklanırsanız siyasete dönün ancak aklanamazsınız bu partide yeriniz yoktur’ CHP tarihinde herkese böyle denmiştir. Bu dönemde de böyle olması kadar normal bir şey yok. Dolayısıyla mutlak butlan davası ile ilişkilendirilen herkes bir şekilde parti tüzüğüne göre aklanma şansını bulacaklardır. Bu görevden alınan il başkanlarının da bunu böyle düşünmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinde görev almaktan onur duyarım”

Son olarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev yaptığı CHP’de siyaset yapmaktan onur duyacağını belirten Eken, şu an aktif siyasetin içinde olmadığını da hatırlatarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanı olduğu bir CHP’de tertemiz alnı açık bir insanla siyaset yapmaktan şeref ve onur duyarım. Ancak ben şu an itibariyle aktif siyasetin içerisinde değilim”