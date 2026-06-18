Son Mühür- İzmir siyaseti, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasıyla başlayan krizin ardından bugün hareketli günlerden birini yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü zirvelerde bir araya geliyor.

Karar günü: Saat 13.00 ve 16.00 mesaisi

İl başkanlığı makamındaki değişimin ardından tüm gözlerin çevrildiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kriz yönetimini ele aldı. Kent siyasetinin geleceğini belirleyecek kritik toplantı trafiği planlandı. İzBB Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile saat 13:00’te basına kapalı, kritik bir toplantıya girdi. Bu toplantının hemen ardından Tugay’ın, İzmir'in ilçe belediye başkanları ile saat 16:00’da bir araya gelmesi bekleniyor. Arka arkaya planlanan bu iki acil toplantı, siyaset kulislerinde büyük ve önemli bir açıklama yapılacağı beklentisini zirveye çıkardı.

Yeni iddia: CHP’den istifa mı edecek?

Siyaset koridorlarında konuşulan en radikal iddia; Çağatay Güç’ün görevden alınma süreci ve parti genel merkeziyle yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Cemil Tugay’ın CHP’den istifa edebileceği yönünde. Ankara ve İzmir hattında tansiyonu yükselten bu iddiaların, bugünkü toplantıların ana gündem maddesi olduğu belirtildi.

Tugay ‘istifa düşüncem yok’ demişti

Siyasi kulislerdeki bu iddialara karşılık, Cemil Tugay daha önce yaptığı açıklamalarda, “İstifa etme gibi bir düşüncem şu anda yok. İstifa etmemiz demek Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamız demek. Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımız” demişti.

İzmir siyasetinde dengeler değişecek mi?

Başkan Tugay’ın daha önceki istifa düşüncem yok yönündeki açıklamalarına rağmen, Çağatay Güç’ün görevden alınmasıyla derinleşen kriz ortamı ve bugün üst üste koyulan acil zirveler, siyasette dengeler her an değişebilir mi? sorusunu yeniden akıllara getirdi.