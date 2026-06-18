Berkehan Dural Akademisi (BDA) Kurucusu, Psikolog, Dansçı, Koreograf Berkehan DURAL sanattan uzaklaşmamak gerektiğini, sanat bizi kurtaracak tek şey olduğunu, sanattan korkmadan, gençleri dansa, müziğe yönlendirmenin sınav kaygısını yok edeceğini vurguladı. DURAL, "Sınavı çocukların merkezine koymamak lazım Sanattan koptuğumuz için bilmediğini bilmeyen şiddetin arttığı bir toplum olduk..." dedi.

Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan BDA Kurucusu Berkehan DURAL dans ve müzik ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı...

Berkehan Dural kimdir?

Berkehan Dural 50 yaşında, 26 yıldır sektörde, Kraliyet Balesi ve Dans Akademisi mezunu, 20 yıl önce Berkehan Dural Akademisi'ni kurdu. Uzun yıllardır dans ve bale konusunda sanat camiasında yer almıştır. Dünya dans tarihine birçok eser vermiş. Dans etmiş. Dans ve Psikoterapi ile ilgili projeler hazırlamıştır. İki çocuk babası... Oğulları da dans eğitimi almıştır. Büyük oğlu Berke, Modern Dans Okulu'nda eğitimini bitirip, şu an dans eğitimi vermektedir.

Berkehan Dural, dansa İstanbul'da dansı Türkiye'ye sevdiren TolgaHan'ın baş asistanı ve eğitmeni olarak başlamış. TRT'de Alper Gültekin'in İzmir'de yapacağı bir çekim için davet edilip, özel bir dans koreografisi hazırlayıp, eşi ile de İzmir'de tanışınca İzmir'den ayrılamayarak Karşıyaka'da 17 Haziran 2006 günü Sanat Akademisi kurdu. Daha sonra Menemen'de şube açtı.

Berkehan Dural "Sanat bulaşıcı, dersler oldukça keyifli geçiyor. Yetiştirdiğimiz öğrencilerin bir kısmı akademimizde eğitimci oldu. Birçok yarışmada derece alan öğrencilerimiz var. Eğitimde ilk on içindeyim. 142 ülkenin dansını biliyor ve eğitimini veriyorum. Yurtdışından gelen öğrencilerimiz de var. Online eğitimde veriyoruz. Rusya ve Arjantin'den öğrencilere tango öğrettim. Dansın bir dili vardır. Dansçı her dili konuşan bir dünya vatandaşı olur. " ifadelerini kulandı.

Düğün dersleri çok önemli...

Düğün zamanı gelin ve damatın özel ders aldığını, bu derslere gelin ve damadın yakınlarının da katıldığını ve oldukça keyifli geçtiğini belirtti.

"Yaz döneminde düğün dansları en sevdiğim çalışmalardır. Yan branşım psikoloji olduğu için bir terapi gibi geçer. Evlenme arefesinde yaşanan gelinlik, mobilya, stres gibi olaylar yaşanır. Biz dans eğitimi verirken bu stresten de uzaklaştırıp, eğlenmelerini sağlarım. Hocam Üstün Dökmen'in bir sözü var. 'Düğünler halay gibi olur herkes yer alır ama evlilik iki kişi tango, vals gibidir' bu sözü tüm öğrencilerime söylerim. Ezberlemek öğretirim. Ömür boyu öğrendiği dansı yapar. Hiç dans etmese bile kendine güveni artar. Yeteneksiz öğrenci yoktur. Yenemeyen öğretmen vardır. Fizyolojik durumuna göre bir planlama yapılır. Yeter ki isteyin ve rahat olun. "

Dansın bir matematiği var...

Dural, dansın sadece ritimden ibaret olmadığını, müzikte olduğu gibi kendine has bir matematiği bulunduğunu belirtti. Bilimsel araştırmalara göre dans etmenin matematiksel zekayı yüzde 85 oranında geliştirdiğini vurgulayan Dural, piyano eğitiminin de bu gelişime büyük katkı sağladığını kendi oğlundan örnekler vererek anlattı. Ayrıca akademideki öğrencilerin sayısal veya sözel eğilimlerine göre kişiselleştirilmiş eğitim modelleri uyguladıklarını ifade etti.

En sevdiği dans...

142 ülkenin dansını bilen Dural, en sevdiği dans türünün; duygusal anlar için Rumba'yı, eğlenceli anlar için Swing'i tercih ettiğini, son dönemde ise Zeybek ile Tango'yu birleştirdiği koreografilerden sonra Zeybek dansı favorisi haline geldiğini söyledi.

Sanat en güzel enerji...

Dural, programda Berkehan Dural Akademi bünyesinde çocuklara verilen bale, piyano, modern dans, hiphop ve tango gibi eğitim süreçlerinden bahsetti. Çocukların dansla ve sanatla büyümesinin önemine değinirken, kendi çocuklarının da bu akademide yetişerek nasıl birer eğitmen yolculuğuna adım attıklarını anlattı.

"Sanattan uzaklaşmamalıyız. Sanat korkulacak değil bizi kurtaracak tek şey, gençleri dansa, müziğe yönlendirmemiz gerekiyor. Sınav kaygısını yok eder. Kendine güveni arttırır. Aslında sınavı çocukların merkezine koymamak lazım Sanattan koptuğumuz için bilmediğini bilmeyen şiddetin arttığı bir toplum olduk..."