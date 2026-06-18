Son Mühür/ Emine Kulak- Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevinden alınmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir İl Başkanlığı’nda başlayan nöbetin ilk gününde, odasında basın mensupları ile sohbet etti, soruları yanıtladı. Daha sonra ise Önceki dönem ilçe başkanları de destek amaçlı CHP Konak Eski İlçe Başkanı Ali Yılmaz tarafından bildiri okundu.

Kullanılan ifadeler şu şekilde;

"Kamuoyuna ve Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerine,

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri; üyeleri, delegeleri ve örgütleridir. Partimizin temel gücü, üyelerinin ve örgütlerinin özgür iradesinden, demokratik geleneklerinden ve halkın desteğinden gelmektedir. Seçilmiş organların yerine, iktidarın yargı mekanizmalarının arkasına sığınılarak oluşturulan ve partimizin demokratik yapısını zedeleyen her türlü müdahaleyi kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği; mahkeme salonlarında alınan kararlarla ya da atanmış yöneticilerin iradeleriyle değil, üyelerinin, delegelerinin ve örgütlerinin ortak iradesiyle şekillenmelidir. Seçilmiş il başkanlarının ve yönetim kurullarının görevden alınmasına yönelik atılan ve atılabilecek adımlar; yalnızca ilgili örgütlere değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık demokratik geleneğine ve halkın seçimlere duyduğu güvene de ağır zarar verecektir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızasını taşıyan önceki dönem ilçe başkanları olarak; partimizin birlik ve bütünlüğünü koruyarak örgütlerimizin iradesine sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Demokrasiye, örgüt emekçilerine ve seçilmiş yöneticilerimize yönelik her türlü müdahalenin karşısında durmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü; üyelerinden, örgütlerinden ve halktan aldığı meşruiyettir. Bu meşruiyetin korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, seçilmiş il başkanlarımızın, seçilmiş ilçe başkanlarımızın ve örgütlerimizin yanında yürümeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Çözüm; örgüt iradesidir.

Çözüm; demokrasidir. Çözüm; üyelerin ve delegelerin özgür iradesidir."