Son Mühür / Merve Turan - Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçelerin ilaçlama seferberlikleri de hız kazandı. Bu kapsamda 16 Haziran tarihinde başlatılaması planlanan ilaçlama çalışmaları Menderes Belediyesi'nde bugün başladı. Her sokak ve mahalleye girecek olan ekiplerin düzenli ve belli bir çizelgeye bağlı olarak çalışacakları belirtildi.

Üreticilerden hassasiyet teşekkürü

Vatandaşlar, ipek böceği yetiştiriciliği ve arıcılık faaliyetleri nedeni ile duyulan hassasiyetten ve çalışmaların zamanında başlamış olmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Başkan Çiçek: "Söz verdiğimiz gibi başladık"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Vatandaşlarımıza bu konuda duyduğumuz hassasiyeti, ancak doğaya ve üreticilerimize olan saygımız ve sorumluluğumuz gereği ilaçlamaların planlanan tarihte başlatacağımızı belirtmiştik.

Söz verdiğimiz gibi; planlanan takvim itibarıyla çalışmalarımızı anında başlattık. Ekiplerimiz ilçemize farklı bölgelerine dağılarak çalışmalara başladı. 44 mahallemizi en kısa sürede ilaçlayacağız.

Bu çalışmalarımız belli bir listeye bağlı kalarak düzenli olarak yapılacak. Vatandaşlarımız merak etmesin, ilaçlama çalışmalarına çok önem veriyoruz. Bu hassasiyetle haşere ile mücadelemiz ara vermeden sürecek” dedi.