Son Mühür- Japon hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Başbakan Shigeru Ishiba’nın da Filistin’in tanınmasına ilişkin oturuma katılmayacağı ileri sürüldü. Bu adımın, Washington’un Tokyo’ya ilettiği uyarılar doğrultusunda atıldığı yorumları yapılıyor.

Washington’dan açık mesaj

Geçtiğimiz hafta Japon basınında yer alan haberlerde, ABD yönetiminin Tokyo’ya “Filistin’i tanımayın” mesajı verdiği belirtilmişti. ABD’li yetkililerin, böyle bir kararın hem ikili ilişkileri zedeleyeceği hem de Orta Doğu’daki gerginliği artıracağı uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Japonya içinde yükselen baskılar

Japonya’da ise hükümete yönelik baskılar artıyor. Gazze’de devam eden insani kriz nedeniyle 206 milletvekili, hükümete Filistin’i tanıma çağrısı yapan bir mektup sundu. Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Filistin devletinin tanınması konusunda uygun zamanlama ve yöntemler dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Filistin’i tanımayan ülkeler

Hâlen ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore ile İngiltere, Fransa ve Almanya gibi bazı Batı Avrupa ülkeleri Filistin’i resmi olarak tanımıyor. Ancak bu ülkeler, Filistin yönetimiyle diplomatik ilişkiler sürdürüyor ve “iki devletli çözüm”e destek verdiklerini dile getiriyor.

Tanımaya hazırlanan ülkeler

2025 Eylül itibarıyla Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıma yönünde adım atmaya hazırlandığı bildirildi. Bu durum, Japonya’nın tutumunu daha da dikkat çekici hale getiriyor.

BM üyesi 193 ülkeden yaklaşık 140’ı Filistin’i devlet olarak tanıyor. Bu ülkeler arasında Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan ve Malezya gibi Asya ülkeleri; Güney Afrika, Nijerya, Cezayir, Mısır ve Tunus gibi Afrika ülkeleri; Brezilya, Arjantin, Şili ve Küba gibi Latin Amerika ülkeleri bulunuyor. Ayrıca Türkiye, İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Katar gibi Orta Doğu ülkeleri de Filistin’i tanıyanlar arasında yer alıyor.

Filistin, 2012’den bu yana BM’de “üye olmayan gözlemci devlet” statüsünde bulunuyor. UNESCO ve bazı diğer uluslararası kuruluşlarda ise tam üyelik statüsüne sahip.